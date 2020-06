La periodista Melisa Zurita fue atacada en su casa de Parque Leloir por una mujer: «Me dijo te mato a vos y después a tu hija»

La conductora Melisa Zurita (Canal 26) fue atacada anoche en su casa de Parque Leloir por una mujer que identificó como la ex pareja de su esposo. Según dijo, la amenazó con matarla con un cuchillo y también a la hija, que estaba con la mujer. Luego intentó escapar con la camioneta de la víctima, aunque la frenaron a la salida del Barrio y cayó detenida.

La agresora sería Geraldine Martínez (38), y de acuerdo al relato de la periodista, es hija de un ex oficial de la Policía «muy poderoso». Ya la habían denunciado por “hostigamiento reiterado”. Pero anoche rompió el cero perimetral del barrio privado «Casco Leloir» para meterse en el dormitorio de Zurita. La causa derivó en el fiscal de turno, Marcelo Tavolaro.

Acompañada por su pareja, Gustavo Holstein, CEO de la firma de lentes Orbital, la periodistas contó esta mañana por Canal 26 cómo se sucedió el ataque, aún notablemente impactada y sin que a esta hora haya tomado contacto con Fiscalía.

«Ella me decía que me iba a matar y que después iba a matar a mi hija. Entró a la habitación con una especie de capucha, pero igual la reconocí por el pelo, por lo que me decía. Estuvo un montón de tiempo. Sabía que mi marido no estaba», relató la conductora. Se cree que la agresora contaba con el apoyo de dos hombres, que también le gritaron insultos y amenazas cuando escapa de la casa. Habrían ingresado al predio rompiendo el alambre del cerco perimetral.

Atacaron a una conductora de canal 26 cuando estaba con su hija en el barrio Casco Leloir de Ituzaingó. Por el ataque detuvieron a otra mujer, ex pareja del hombre que convive con la víctima. pic.twitter.com/KsWglhMIzB — Mauro Szeta (@mauroszeta) June 7, 2020

Luego de agredir a la periodista, la agresora se llevó el teléfono celular de Zurita e intentó fugarse utilizando la camioneta de la víctima. «Soy Melisa, déjenme pasar», le gritó a los guardias. La conocían porque antes había vivido allí.

Tanto Melisa como su hija Emma, de 3 años de edad, se encuentran en shock, pero sin heridas. Melisa, de 40 años de edad, es Licenciada en Comunicación Social y periodista desde los 17. Comenzó como pasante, redactó graph, trabajó en producción, fue editora y también movilera, hasta llegar a conducir sus propios informativos. Además, está al frente del ciclo de turismo Viajes y Paseos. Fanática del crossfit, también reconoció haber sido paciente del doctor Rubén Mülhberger. De hecho, tras la detención del “médico de los famosos”, Melisa dio su testimonio y dijo que nunca había tenido problemas con la medicación que había recibido. En el Día del Periodista vivió una noche de terror.