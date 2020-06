Lo que Covid se llevó: La CC-ARI propuso al Municipio de Morón retomar los turnos en salas Primarias de Atención

La Coalición Cívica-ARI de Morón presentó hoy un informe en la mesa de entradas del Municipio de Morón con una propuesta dirigida al intendente Luca Ghi, para que se recuperen servicios que se encuentran «suspendidos», por efecto de la pandemia, en los 14 centros de Atención Primaria de Salud del distrito como » ginecología, cardiología y pediatría».

«Tras recibir la inquietud de vecinos por la suspensión de atención de especialidades en algunas salas, realizamos un relevamiento respecto a la prestación de servicios en las salas de atención primaria de Morón», explicaron desde esa fuerza.

El resultado fue el siguiente:

• Que se encontraban suspendida la atención ginecológica en 12 de los 14 CAPS Santa Laura, Villa Rivadavia, Spríngolo, Winter y Gelpi, Malvinas Argentinas, Juana Azurduy, Azucena Villaflor, Almafuerte, Mercedes Sosa, Loma Verde y Monte. En Springolo, Gelpi, Loma Verde e Ibañez se atiende sólo urgencias, pero no consultas y chequeos. En Santa Laura y Villa Rivadavia ginecólogo de licencia sin reemplazo.

• Que la atención cardiológica programada para consultas y chequeos se encuentra suspendida y en la sala Azucena Villaflor electrocardiograma se encuentra suspendido por encontrarse el profesional de licencia.

• Que las salas Loma Verde y René Favaloro no están prestando atención telefónica adecuada.

• Que en los CAPS Mercedes Sosa, Springolo, Ibañez, Almafuerte, Mercedes Sosa y Gelpi no se está prestando atención pediátrica y en el CAPS Malvinas Argentinas sólo hasta el mes 8. En el resto hasta el año aunque la Sociedad Argentina de Pediatría recomienda hasta el tercer año.

• Que vecinos han reclamado por derivaciones de consultorio al Hospital Posadas.

Hoy la @CCAriMoron envío nota al Int. @LucasGhi pidiendo evaluar y restablecer algunos servicios de atención programada en los Centros de Atención Primaria, dada la prolongación de la cuarentena, y actualizar la información disponible en @MunicipioMoron. @Davidb_2016 @PaulaMones pic.twitter.com/ZaiAwq9Xwd — Francisco Mones Ruiz (@_FranciscoMR_) June 10, 2020

«Comprendemos la suspensión de las atenciones no esenciales de modo programado, pero la cuarentena llegará a la semana 13 y se prolongará. La atención en ginecológica, cardiológica, pediátrica, necesita ser restablecida progresivamente para que muchos vecinos puedan retomar sus chequeos y controles en la cercanía», sostiene el ARI.

Su vicepresidenta en Morón, Paula Mones Ruiz, afirmó “resulta indispensable que las mujeres puedan realizarse una colposcopía o papanicolau, el seguimiento pediátrico de sus hijos o las recetas cardíacas en un centro de proximidad”.

Por su parte el presidente de la Coalición Cívica local, David Brignole afirmó que “es preciso actualizar la página web municipal con los servicios que efectivamente se están prestando en este contexto para que los vecinos cuentan con acceso a la información pública fidedigna y fehaciente en relación a que servicios pueden acceder, cómo y dónde”.