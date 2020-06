El Ogro Fabbiani también cargó contra Marchi: «Muchos jugadores la están pasando mal y no hay un llamado del gremio»

El titular de Futbolistas Agremiados, Sergio Marchi, sigue ganándose las críticas de los equipos de ascenso. En este caso fue la figura de Deportivo Merlo, Cristian Fabbiani, quien acusó al gremio de los futbolistas de desproteger a sus representados. El Ogro aseguró que muchos de los jugadores «la están pasando muy mal». A fin de mes se vencen cientos de contratos y muchos clubes preparan un ajuste. Los que queden libres cobrarán un subsidio de la AFA.

«A mí nunca me llamó nadie del gremio e incluso llamé una vez para saber cómo iba todo. Tuve una reunión con el abogado, pero no se sacó ni una sola conclusión. Estamos en una situación preocupante. Hablo con muchos jugadores del Nacional B, la C o la D que la están pasando mal y no hay un llamado del gremio», dijo el ex Lanús y Newells.

🗣 Cristian Fabbiani en @ElAscensox3 por @947FMRadio: "El gremio no es claro. Los jugadores de Merlo tuvimos una charla y después desaparecieron. Es hora de que se empiecen a preocupar por los jugadores" — El Ascenso x3 🏚️ (@ElAscensox3) June 13, 2020

En declaraciones a FM 94.7, el delantero que también pasó por River y que actualmente juega en la C, alzó la voz para contar que «hay muchos jugadores que a fin de mes se quedan sin contrato».

El Ogro, en tanto, agregó: «No veo mal que jugadores de Primera como Ponzio, Gago o Mascherano nos representen, los conozco y siempre van a querer tirar para el lado de los futbolistas. Pero creo que ni a ellos los escuchan».

«El gremio no es claro, los jugadores de Merlo tuvimos una charla y después desaparecieron. Hace 20 años que le deposito pesito a pesito al gremio, es hora de que empiecen preocuparse por los jugadores. Muchos están viviendo situaciones muy difíciles. Esto se tiene que solucionar porque nosotros le damos de comer a mucha gente», apuntó a Marchi.