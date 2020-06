Error grosero, sin corrección y con devoluciones: En su cuenta de Twitter, Kicillof le erró al feriado por 5 días

Que los políticos viven ahora a través de las redes sociales y que esas redes son manejadas por profesionales no es novedad. Pero que un gobernador se haya equivocado de feriado y no lo corrija no parece de este tiempo. Anoche, la cuenta oficial de twitter de Axel Kicillof confundió el feriado de hoy, por Martín Miguel de Güemes, con el Día de la Bandera.

«En vísperas del Día de la Bandera, buen momento para que nazcan nuevas provincias. ¡Bienvenidas Retiro, Flores, Balvanera, Lugano y Palermo!», escribió en su red social, en alusión al gráfico de América TV que mezcló barrios porteños con ciudades y provincias, por los casos de Covid19. Una fina mirada que se volvió en contra por pifiarle al día.

La publicación se viralizó y parte del ala opositora de Juntos por el Cambio, independientes y otras fuerzas políticas salieron a contestarle. El economista Manuel Adorni citó el tuit y respondió irónicamente: «En estas vísperas de la Navidad, quiero desearles a todos un muy feliz cumpleaños», mientras que Ramiro Tagliaferro, exintendente de Morón y dirigente de Juntos por el Cambio. eligió ser más directo: «Gobernador, mañana no es es el Día de la Bandera».

Lucas Delfino, excandidato a intendente de Hurlingham (JxC), tuiteó: «Sr. Gobernador, el feriado de este lunes es adelantado por el feriado del 17 en honor a Güemes no por el Día del Bandera. El Gobernador no pega una, no importa cuando leas esto». La diputada provincial Verónica Barbieri (JxC) señaló que el gobernador debería enfocarse «en atender la emergencia que atraviesa la provincia en lugar de estar pendiente de lo que hacen los medios».

El diputado del CCARI Luciano Bugallo también replicó: «Algún día la ciencia encontrará respuesta y evidencias sobre el origen del universo, la vida en otros planetas, los viajes en el tiempo o la tele transportación. Pero lo que jamás sabremos, es como éste tipo llegó a Gobernador».

El diputado macrista Fernando Iglesias arremetió contra el mandatario provincial: «Alta en el cielooooo / la estatua de Güeeemeees! Los feriados según el conde Angel Chikitoff, señor de Parque Chas». A su vez, el exsubsecretario de Seguridad del gobierno anterior, Martín Siracusa, le respondió: «Es claro que hoy no es el Día de la Bandera. Lo que no es claro es por qué el Gobernador insiste con su discurso «anti» cuando él depende de la CABA. Más de 1/2 de los pacientes de hospitales de CABA vienen de la Provincia. Entre ellos, los casos positivos de Villa Azul».

El bailarín Maximiliano Guerra fue otro que le contestó a Kicillof. «La Bandera se respeta, no se escupe! Dedíquese a gobernar, si puede sin echar culpas. Si no sabía dónde iba, Usted no es un buen político, menos Gobernador. Si no puede dejar de criticar a lo que lo precedió, es que no sabía nada en su campaña. Cómo ahora. Barrio no es Provincia».