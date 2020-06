Coronavirus: Aumentan los casos en el GBA y el Gobierno unificará la difusión de datos de la pandemia en el AMBA

Reducir la circulación de pasajeros en el transporte público y unificar los datos del AMBA fueron las dos decisiones que anoche trascendieron del cónclave de Salud entre Nación, Provincia y Gobierno porteño, ante el aumento de casos de coronavirus. La mayor suba se dio en el GBA y en el Chaco, que volvió a fase 1.

La reunión que protagonizaron Ginés González (ministro nacional), Fernán Quirós (CABA) y Daniel Gollán (Provincia) buscó unificar criterios y evitar peleas políticas. La pandemia azota más en las zonas pobres.

«Hablamos de ajustar una serie de cosas que no nos gusta cómo están ocurriendo. No nos gusta lo que está sucediendo en el transporte, tanto en el conurbano como en la Ciudad de Buenos Aires», dijo González García, a la salida de la reunión, que se desarrolló en la sede del Ministerio de Salud. «No hablamos de restricciones. Estuvimos discutiendo en términos técnicos sobre cómo buscar información más oportuna en tiempo real», agregó, cuando le preguntaron si se avecinaba un endurecimiento de la cuarentena.

Esta mañana, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que reforzarán los controles en la Ciudad. “ Tenemos un dato que nos preocupa mucho: en los últimos días aumentó casi el 22% la circulación en el área metropolitana. Por eso seremos mucho más estrictos en el control”, dijo en conferencia.

Según datos del Ministerio de Salud bonaerense, se registraban, hasta este domingo, 2380 casos de coronavirus en barrios populares del Gran Buenos Aires. Representa un 18% del total de casos en la Provincia.

Esta semana, desde esa cartera prevén operativos para buscar posibles casos en distritos como San Isidro, Tigre, San Miguel, San Fernando, Quilmes, Ituzaingó, General Rodríguez, Moreno, Morón, Luján, Merlo, Tres de Febrero, La Matanza, La Plata, General Las Heras, San Andrés de Giles, Olavarría y San Nicolás.

Los casos en las comunas se disparan. La tasa de mortalidad se mantiene o baja, precisamente porque hay más testeos y más positivos. No necesariamente hay más circulación viral, pero la tasa de contagios aumenta.

Las cifras tampoco coinciden (o mejor dicho, no cierran) entre lo que difunden Nación y Provincia y cada comuna por su lado. El Municipio de Morón dio a conocer anoche 18 nuevos casos de coronavirus entre la población del distrito. Un total de 288 casos, con 22 fallecidos. La tasa de mortalidad se redujo así a 7.6%.

Aunque es de las pocas comunas que hacen informes diarios, hay pequeñas diferencias con la Sala de Situación del Ministerio de Salud bonaerense. La estadística online marcaba a esta mañana 13747 casos en todo el territorio bonaerense, con 385 víctimas fatales y una tasa de letalidad del 2.8%. También viene bajando.

Hasta este lunes, de acuerdo a ese relevamiento, en Tres de Febrero registran 475 casos positivos, con 52 fallecidos.

La Matanza sigue al frente en cantidad de casos, con más de 1800. Tiene al momento 32 víctimas (2% la tasa).

El Municipio de Ituzaingó, el más pequeño de la Provincia, reportó al momento 113 personas casos de vecinos, con 9 víctimas, lo que le da una tasa de mortalidad del 6.7% (la mitad de lo que tenía hace unas semanas). En el último parte de Hurlingham, fueron detectados un total de 157 contagios, con cuatro fallecidos.

La Provincia muestra que en Merlo, al momento, se confirmaron 492 casos. Y en Moreno 388.

