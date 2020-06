Vidal tiene Coronavirus: Se encuentra bien, pero se teme que haya contagiado a Larreta y a Martín Lousteu en una reunión

La ex gobernadora María Eugenia Vidal confirmó anoche que dio positivo en un análisis de coronavirus. Ella misma comunicó que se encuentra bien y cumpliendo con el aislamiento correspondiente. Pero su contagio obliga a otros dirigentes porteños a someterse a testeos.

«Quiero contarles que hace un par de horas me confirmaron el diagnóstico de COVID-19 positivo. Agradezco a todos los que me escriben con preocupación. Estoy bien, cumpliendo con el aislamiento y las indicaciones médicas correspondientes. Cuídense y cuiden a sus familias», publicó la ex mandataria de Cambiemos en redes.

Quiero contarles que hace un par de horas me confirmaron el diagnóstico de COVID-19 positivo. Agradezco a todos los que me escriben con preocupación. Estoy bien, cumpliendo con el aislamiento y las indicaciones médicas correspondientes. Cuídense y cuiden a sus familias. — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) June 17, 2020

La hipótesis de contagio principal es el contacto que tuvo con el diputado bonaerense de su mismo espacio Alex Campbell, que dio positivo el 16 de junio.

Fue en el marco de una reunión que mantuvieron la semana pasada, que se llevó a cabo en la sede del Gobierno porteño. Por esa razón, Vidal debió someterse al testeo.

Según trascendió, después de ese encuentro, Vidal almorzó con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó; y con el actual senador por Ciudad de Buenos Aires, Martín Lousteau. Fueron testeados.

Acabo de recibir la noticia de que mi hisopado dio positivo #Coronavirus. Me encuentro bien, estoy en mi casa junto a mi familia y voy a seguir trabajando desde acá, cumpliendo los protocolos que me indicaron los médicos. Por favor cuídense todos, y cuiden a sus familias. — Alex Campbell (@AlexCampbellOK) June 16, 2020

El jefe de Gobierno porteño dio negativo en la prueba de coronavirus a la que se sometió anoche. Así lo confirmaron voceros de Larreta.

El vicepresidente del bloque de diputados bonaerenses de Juntos por el Cambio, Alex Campbell, había informado en sus redes sociales que estaba contagiado: “Acabo de recibir la noticia de que mi hisopado dio positivo coronavirus. Me encuentro bien, estoy en mi casa junto a mi familia y voy a seguir trabajando desde acá, cumpliendo los protocolos que me indicaron los médicos. Por favor, cuídense todos y cuiden a sus familias”.