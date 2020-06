Coronavirus: Los contagios van en aumento, pero la tasa de mortalidad bajó a la mitad en la Provincia y en el Conurbano

Mientras el crecimiento de contagios asusta y promueve la cuarentena eterna, la tasa de mortalidad baja en el GBA a la misma velocidad. Un dato crucial que el Gobierno toma como secundario.

Luego de que en la Provincia se reportaran más de mil casos por tres días consecutivos, el viceministro de Salud bonarense, Nicolás Kreplak, insistió: «Hay que cerrar todo, volver la cuarentena a fase 1 y tratar de que este sea el pico».

Esta mañana la Provincia reportaba un total de 19164 contagios y 444 víctimas fatales, con una tasa de mortalidad del 2.32%. Hace un mes era la mitad: 212 fallecidos y una tasa de letalidad de 4.45%. Es grave, negativo, positivo? no se discute. Una lectura lineal empujaría la cuarentena hasta septiembre. Pero hay números que todavía no cierran, datos que aparecen por lo menos incongruentes, por no decir erróneos o falsos. Como el 75% de camas de terapia intensiva que la Nación sostuvo que existía en el distrito de Morón. La comuna salió a desmentirlo: es de 57%.

✳️REPORTE CORONAVIRUS✳️ Informamos la situación actual del distrito con respecto al coronavirus👇 pic.twitter.com/RYZEkMPEBw — Hurlingham Municipio (@MuniHurlingham) June 21, 2020

Hace unas semanas la tasa de mortalidad también empezó a bajar en el Conurbano, conforme la curva de contagios era más rápida que la de fallecimientos. Un buen motivo para brindar. Sin embargo, la razón sigue chocando con las estrategias.

«Porcentualmente, la disparada más grande (de contagios) se dio en Hurlingham: 80% en una semana, de 153 a 276. ‘Aumentó porque estamos testeando mucho. Entre tres familias tuvimos 60 contagios. Nosotros a los barrios vulnerables vamos a testear dos veces por semana. En otros municipios ni testean’, justifican cerca del intendente Juan Zabaleta». El informe fue publicado por el diario Clarín. Los números del Municipio distan bastante de lo que informa la Sala de Situación que publica el ministerio de salud bonaerense. Suman 5 muertos y 264 casos según la comuna.

La Provincia informa apenas una víctima. Las fuentes no son las mismas entonces. La radicación de casos la marca el DNI. En Ituzaingó van 127 y 9 muertos. Una tasa de letalidad del 7%, aunque se redujo a la mitad en las últimas semanas. Para la Provincia son 179 contra 7; Morón reportó ayer 384 casos y 24 fallecidos (6.25%): Provincia 422 y 15.

Son pocos los distritos que hacen informes diarios. El distrito con más casos sigue siendo La Matanza: 2700 casos y 46 muertes (1.7%). Tres de Febrero: 641 y 18 (2.8%), según la sala de Situación. Merlo 694 y 23 (3.3%); Moreno 579 y 17 (2.9%).