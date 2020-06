El tren Sarmiento sufre demoras por la activación del protocolo de coronavirus: Dos guardas sufrieron síntomas

El ramal Sarmiento fue suspendido esta mañana al activarse el protocolo por coroanvirus. Dos guardas informaron en las últimas horas que presentaron síntomas, por lo que aislaron a 37 compañeros de turno.

Como consecuencia del parate, desde temprano empezaron a formarse largas colas de pasajeros en las distintas estaciones, a la espera de colectivos de línea y micros que dispuso el gobierno nacional para transportar a los 50 mil pasajeros que utilizan a diario el Ferrocarril en medio de la pandemia.

El delegado del ramal, Rubén “Pollo” Sobrero, indicó que el problema se originó esta madrugada en el sector de guardas y por ese motivo no salieron los trenes. “Estoy muy preocupado porque tenemos dos compañeros con fiebre, que están muy mal. Los guardas estaban todos en la misma sala de guardia y el servicio médico está testeando a todos por posibles casos de COVID-19”, señaló en diálogo con Radio Rivadavia.

“Todos los guardas se reúnen a la mañana y estaban todos en contacto. De ser así tenemos un buen grupo de compañeros aislados”, completó.

“Me estoy enterando todo ahora, me llamaron a la noche para decirme que el servicio médico los estaba atendiendo”. Sobrero indicó además que a partir de las 9 podría empezar a reestablecerse el servicio.

Por otra parte, Eduardo Romero, delegado del sector de guardas, indicó que no se trata de un paro, sino que la interrupción del servicio se originó porque el sector afectado es justamente el del primer turno. “Hay compañeros que esta madrugada llegaron y se encontraron con esa situación, que había gente de baja, y están preocupados por su situación porque son todos contactos estrechos”, señaló esta mañana en Radio Metro.

“Calculo que a medida que pase el horario va a haber gente que pueda garantizar los trenes, pero hay conductores que están en esa situación porque en las cabinas también viajan los guardias para aislarse”, agregó. “La situación también nos desborda a nosotros mismos porque el personal está muy ajustado”.

Previo al 20 de marzo, día en que comenzó a regir la cuarentena obligatoria, viajaban en todas las líneas alrededor de 1.200.000 pasajeros por día. En el horario pico en el Tren Sarmiento, de 565 lugares que tiene el tren, viajaban antes de esa fecha aproximadamente 1900 personas. Desde Trenes Argentinos aseguran que actualmente ese número bajó a 300.000 pasajeros, un 25% de la capacidad previa.

“El caso de hoy es una excepcionalidad. Veníamos con una situación con un señalero el día viernes que después dio positivo y tuvimos que aislar a un conjunto de señaleros”, expresó el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci en diálogo con TN. “Lo pudimos solucionar para el día de hoy y surgió lo del guardia que había estado en contacto con un caso positivo y eso llevó a más de 37 guardas del turno mañana que no pudieron tomar el servicio”.

“Nosotros con 23 mil trabajadores hasta el día 63 no tuvimos un solo infectado. Hoy estamos por encima de los 80 infectados, con lo cual a medida que aumenta la circulación del virus nos afecta a los trabajadores”, agregó Marinucci. “Vamos revisando rotaciones para tener el mayor resguardo y que no genera esta suspensión. El Sarmiento era la única línea que no tenía ningún caso y hoy tiene 6 confirmados ya”.