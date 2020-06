ATE Morón advierte que se viene la etapa «más difícil» del aislamiento pero considera que la cuarentena es «acertada»

En un comunicado, la Asociación de Trabajadores del Estado regional Morón, que conduce Darío Silva, acompañó las medidas anunciadas el viernes pasado por el gobierno nacional, que dispuso el endurecimiento de la cuarentena en el AMBA entre el 1 y el 17 de julio. Si bien el sindicato advierte que el miércoles «comienza la nueva (y quizás más difícil) etapa de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio» , considera que «la decisión adoptada es acertada y va en la misma dirección de quienes creemos que primero están las vidas y que sin vidas, es imposible pensar en libertad”.

«El AMBA regresará a la Fase 1 y, lógico, muchos sectores ya mostraron su descontento. Sectores que priorizan la economía por sobre las vidas. Y desde ATE entendemos que la economía es clave pero sin vidas, no habría economía», reza el comunicado.

«Piden libertad pero no habría libertad si no hubiera vidas. Los muertos no piden libertad. Entonces, para pedir libertad, primero tenemos que pedir vivir. Y para vivir tenemos que hacer lo que el gobierno nos dice. Por ahora, seguir en casa evitando que el virus se propague aún más, apuntó Silva.

El dirigente destacó “el gran trabajo que se viene realizando en nuestro Hospital Posadas gracias a las autoridades y sobre todo, a los trabajadores y trabajadoras que todos los días le ponen el pecho a esta difícil situación».

«Vemos que se está agravando el panorama y tiene que ver con habernos relajado. Y lejos estamos de poder relajarnos. Eso hizo que hoy tengamos un promedio de 2.000 contagios diarios y más de 30 fallecidos por día que hoy suman más de 1.200», sostuvo el secretario de ATE Morón.

Y agregó: «Nno hace falta irse muy lejos para ver los estragos de esta pandemia. Chile y Brasil son un fiel reflejo de lo que sucedería con nosotros si no tomáramos las medidas que el gobierno está tomando. Así que desde ATE Morón pedimos un esfuerzo más y acompañar las medidas del presidente y del gobernador». «Después habrá tiempo de ocuparnos de la economía. Hoy debemos ocuparnos de la vida que es más importante que cualquier otra cosa», concluyó