Gerardo Charadía: Luego de tres semanas de internación por coronavirus, falleció un histórico dirigente de la UOM Morón

La Unión Obrera Metalúrgica lamentó hoy la muerte de Gerardo Charadía (76 años), quien supo estar al frente de la Seccional Morón durante más de tres décadas. El dirigente había dado positivo de coronavirus y permaneció tres semanas internado, hasta que se fue anoche.

«Una pérdida que me golpea de cerca. Gerardo fue la persona que me acompañó estos años hasta llegar a sucederlo en la UOM Morón después de 32 años. Me queda su legado como dirigente sindical, pero principalmente el respeto y el cariño de su amistad», escribió Sergio Souto, secretario de la UOM Morón y actual funcionario del Municipio.

«Fue un dirigente de excelencia, tengo presente cada uno de sus consejos. Fue quien me abrió las puertas de la UOM. En lo personal es una pérdida muy dolorosa y sé que así lo sienten todos los compañeros», agregó.

Con profundo pesar informamos el fallecimiento de Gerardo Charadía, histórico dirigente metalúrgico, secretario general de la #UOMMorón durante 32 años (1984 – 2016). Nuestras condolencias a familiares y allegados. La familia metalúrgica está de luto. pic.twitter.com/CfeglfiUkc — UOM Morón (@uommoron) June 29, 2020

Según se supo, la esposa de Charadía, quien también fue infectada, logró recuperarse de la enfermedad al igual que parte de ese círculo familiar.

Charadía llegó a la secretaría general de la Seccional Morón en 1984, como parte de la renovación sindical. Ocupó ese lugar hasta 2016, cuando se retiró de la actividad, heredandole ese cargo al propio Souto.

También ingresó al Secretariado Nacional en 2003: ocupó cargos vinculados a la asistencia social. Fue trabajador de La Cantábrica en Haedo.