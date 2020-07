Morón: Tras la revocación de su licencia y la creación de una comisión investigadora, Emiliano Catena renuncia a su banca

Tras la sesión de ayer, en la que por mayoría revocaron su licencia y crearon una comisión para investigar si fue realizada de manera legítima, el concejal de Juntos por el Cambio de Morón Emiliano Catena decidió presentar la renuncia hoy. Lo hizo a través de una carta desde Miami (USA), que llegaría mañana al HCD; y lo anunció por su twitter.

Catena partió del país el 15 de mayo y solicitó dos veces la licencia, posteriormente, debido a que se convocaba a sesiones para fines de ese mes (para tratar Rendición de Cuentas y otros expedientes menores). Concluidas esas reuniones, el presidente del HCD, Jorge Laviuzza, presentó una denuncia en la Justicia de Morón ante la sospecha de que edil dejó el país sin pedir formalmente la licencia. Una cuestión sin demasiada complejidad, pero de acuerdo a una pericia caligráfica encargada por el Concejo no fue ni presentada ni firmada de puño y letra por el cuestionado Catena.

Por eso el oficialismo avanzó también con la creación de una comisión, no sin antes hacer público este escándalo. A todo esto, el concejal macrista continuaba en Miami, adonde había viajado para llevar a su hija de tres años, que allá vice.

Hoy, finalmente, el concejal hizo su descargo y anunció al mismo tiempo que renunciaba a la banca. «Luego de instalar mentiras con periodistas pauta-dependientes, revocaron mi licencia y me instan a volver mientras (por el trabajo de su mamá y el jardín a media jornada por la pandemia), tengo el compromiso de cuidar a mi hija cada día acá. Así es que hoy renuncio a mi banca de Concejal para cumplir como padre, quitándole la posibilidad al

@frentedetodos de alimentar su circo para distraer de la unica realidad: cada vez más moronenses piden un bolsón de comida mientras ustedes pierden tiempo ensuciando a mi familia», comunicó esta tarde a través de su cuenta de Twitter.

La madre de mi hija se radicó en EEUU y Valentina de 3 años se uniría luego a ella. Pero las leyes migratorias indicaron que si no ingresaba antes del 9/6 perdía su residencia y ya no podría vivir con su mamá. Viajé para asegurar su reencuentro y hoy quieren destituirme. pic.twitter.com/8iZ29NN9Iv — Emiliano Catena (@EmilianoCatena) July 2, 2020

Con la renuncia, que llegaría recién mañana a la Secretaría del cuerpo deliberativo, Catena evitará ser juzgado por sus pares. Aunque no aliviará su situación penal si lo llegaran a imputar por el delito de falsificación de documento público.

El edil también dice que quiere limpiar su imagen. Entre otras cosas, sostiene (con chats de wathsapp) que tanto Laviuzza como el secretario de Gobierno del Municipio, Diego Spina, sabían de su pedido de licencia y el motivo de su partida.

El problema fue que dos semanas más tarde se trataba la Rendición de Cuentas del último ejercicio de Ramiro Tagliaferro. Juntos por el Cambio salió a denunciar que no dejaban participar a su jefa de bloque, Natalin Faravelli, en forma remota (estaba embarazada) y se borró de la sesión. Y esa misma tarde oficialismo le apuntaba a Catena (touché).

La siguiente es la carta que envió al titular del HCD:

«A raíz de una decisión planificada y consensuada, la madre de mi hija se radicó

en los Estados Unidos, pensando siempre en que una vez finalizado el aislamiento obligatorio por el

Covid 19, nuestra hija Valentina de 3 años, pudiera instalarse junto a ella. No está demás decir lo difícil

que fue para nuestra familia tomar una decisión de estas características.

Sin embargo la pandemia que azota al mundo de diversas maneras, nos tenía una

sorpresa y comenzó a prorrogarse semana a semana el aislamiento resultando que se acercaba la

fecha tope para el ingreso de mi hija al encuentro con su madre en Estados Unidos. Esto significaba

que si Valentina no ingresaba antes del 9 de junio, ya no podría vivir con su mamá ni podría ingresar

a visitarla puesto que al concedérsele la residencia legal automáticamente se anula su visa de turismo.

Fue así que ante la extensión del aislamiento preventivo y obligatorio y la continuidad

de la pandemia decidí apersonarme en la Dirección Nacional de Migraciones y consulté por la

posibilidad de realizar el viaje necesario para asegurar que Valentina, viva con su madre. Ante la

respuesta verbal por la afirmativa solicité constancia escrita de dicha autorización y en fecha 6 de mayo

el Departamento de Registros de Control, de la Dirección Nacional de Migraciones me envía un correo

electrónico en el que afirma: “Estimado, conforme a lo informado por la Coordinación de Fiscalización

de Ingresos y Egresos, la documentación por Ud. enviada, resulta suficiente para realizar el viaje.

Saludos cordiales”.

El 13 de mayo, una semana después de haber obtenido la autorización, hablo con mi

Jefa de Bloque para pedirle que se comunique con el Sr. Presidente del HCD para solicitar licencia a

mi cargo de Concejal y así poder cumplir con mis responsabilidades como padre. Ese mismo día

Natalin Faravelli se comunica con Jorge Laviuzza y este le informa que a raíz del aislamiento preventivo

y obligatorio tenía la mesa de entradas cerrada y le haría saber cuando podría presentar el pedido de

licencia. Acto seguido y luego de dicha comunicación efectúo la compra de 2 tickets aéreos

COMERCIALES (información que ya es pública puesto que violando toda disposición de resguardo de

datos y privacidad obtuvieron haciendo abuso de su acceso a información de migraciones y lo

publicaron en medios locales y nacionales gráficos, radiales y televisivos ).

El 14 de Mayo 2020 y luego que el Titular del HCD, Jorge Laviuzza, le comentara respecto

de mi pedido de licencia, también vía chat whats app, el Sr. Secretario de Gobierno Diego Spina se

comunica conmigo y consulta respecto de mi solicitud de licencia ante lo que le indico que se trata de

un problema familiar personal que debía resolver, le pido me concedan la licencia y afirma que me

despreocupe ya que la misma era por una cuestión de índole personal. (Inserto impresión de pantalla

de dicha conversación a los fines de su conocimiento público borrando los últimos dígitos de su celular

porque aunque no resultó recíproco yo si respetaré la privacidad de esta persona)

No es menor el dato que este “Señor” luego apareciera en medios “pauta dependientes”,

cuál actor de teatro de revistas intentando llegar al bailando por un sueño, instalando mentiras y

dejando en evidencia que la operación mediática de desprestigio ya estaba en marcha. (Inserto

fotografía que da cuenta de mis dichos)

Al día siguiente realizo el viaje con mi hija y persistiendo la negativa del Presidente del

HCD a recibir mi pedido de licencia en Mesa de Entrada, procedo a pedirle ayuda a mi equipo para

que fuera presentada al momento que el Sr Presidente Jorge Laviuzza dispusiera que la recibiría.

Una semana después en fecha 19 de Mayo 2020 el Sr. Presidente del HCD informa vía

WhatsApp a Natalin Faravelli que al día siguiente abriría la mesa de entradas para recibir mi pedido

de Licencia y así fue. De esta forma, fue presentada.

Luego de lo expuesto, y horas antes de la sesión extraordinaria del 29 de mayo fue que

miembros del Concejo Deliberante, entiendo ofendidos por la exposición de su actitud machista y

antidemócratica para con la Concejal Natalin Faravelli, comenzaron una operación mediática y política

intentando instalar distintas mentiras como que viajé de vacaciones o utilicé un vuelo sanitario del

Gobierno estadounidense.

En esas mentiras se basaron para publicar fotos de las playas de Miami en sus cuentas

personales, acudir a medios locales y nacionales ridiculizando nuestra situación familiar y

absolutamente personal.

Las mismas mentiras que usan para distraer a la opinión pública del descontrol del

aislamiento en Morón, la destrucción de la economía, el hambre de los vecinos y el miedo a la quiebra

de muchos comerciantes del distrito. Y en ese plan es que han decidido revocarme aquella licencia e

instarme entonces a sesionar desde otro país o solicitar una nueva licencia cuyo otorgamiento depende

de la exclusiva voluntad de quienes impulsan esta persecución con el único objetivo de seguir

alimentando su circo mediático a sabiendas de mi imposibilidad material de regresar a Argentina .

Así es que hoy me obligan a optar entre mi rol de padre y mi rol de Concejal. Debate que

siempre ganará el futuro de mi hija Valentina, puesto que confío plenamente en la capacidad de quien

me suceda en el cargo de representar a los vecinos que nos confiaron su voto, sin embargo, mi hija

solo tiene un padre y ninguna operación política me correrá de asistirla, sin contar además que me ha

acompañado a cuanta actividad de mi rol de concejal tuviera, hoy es mi turno de acompañarla en su

adaptación.-

A la fecha, su educación inicial en los Estados Unidos aún funciona media jornada a raíz

de la pandemia y su madre trabaja tiempo completo, por lo que hasta tanto la situación se regularice

su cuidado depende de mi buena parte del día y ese es un compromiso con Valentina que no voy a

abandonar.

Para finalizar mi argumentación no quiero dejar de manifestar que como hombre de la

democracia estoy sujeto a derecho y a disposición de la justicia pero, de ninguna manera me voy a

someter a esta Operación, que ya catalogué de política, ni al circo que quiere montar el Sabbatellismo

de Morón, con la complicidad de “supuestos” monobloques que dicen tener muchos valores pero que

si no les gustan al poder de turno los cambian por otros…, que escudándose en “la búsqueda de la

verdad” solo persiguen revanchas personales y ganar en los escritorios lo que nunca pudieron ganar

desde la política, resultando así cómplices en la creación de la cortina de humo de los temas que

realmente le interesan a los vecinos y en los cuales deben trabajar los concejales como el sistema

sanitario, la problemática del innegable crecimiento de la inseguridad, de los comerciantes, de las

pymes, el inaceptable incremento de tasas municipales en plena Pandemia y la «original» e

inconstitucional Tasa Vial.

Tenemos un gobierno que, a nivel nacional, provincial y Morón no es la excepción, utiliza

mecanismos de silenciamiento, adoctrinamiento y persecución de dirigentes opositores. Prácticas que

conocemos a la perfección y que ningún vecino de Morón quiere volver a ver en nuestro país.

Es por todo lo expuesto que a partir del día de la fecha y ante la imposibilidad material

de regresar al país en un vuelo convencional, me veo obligado a renunciar indeclinablemente a mi

banca como concejal del Frente Juntos por el Cambio, para la que fui elegido por los vecinos de Morón

en el periodo 2017 – 2021, con la salvedad de que renunciar al cargo no implica abandonar la actividad

política, la que desde este momento pasaré a desempeñar desde otro lugar y me encontrará ejerciendo

la más férrea defensa de los intereses de nuestros vecinos.

Le quiero agradecer a mis compañeros de bloque, a los militantes del espacio, al

equipo Conexión que siempre me acompañó y con quienes seguiremos trabajando codo a codo, a los

vecinos y especialmente a Ramiro Tagliaferro, quien desde el primer momento me dio la oportunidad

de sumarme al equipo que cambió Morón para siempre. Vaya si lo hicimos durante su intendencia.

Mi compromiso con los vecinos de Morón continúa firme y seguiré trabajando por sus

intereses desde el lugar que me toque, siempre con los mismos valores y principios que me inculcaron

mis padres, sin permitir que se use mi nombre para instalar una cortina de humo que esconda la

realidad que se vive en las calles de nuestro Municipio.

Saluda a Ud. Atentamente

Dr. Emiliano Andrés Catena»