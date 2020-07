El SEOCA salió a pedir una reapertura paritaria «por rama», que diferencie la situación de cada sector de Comercio

View this post on Instagram

El SEOCA Zona Oeste junto a autoridades de la Municipalidad de La Matanza y delegados, realizaron una inspección el mayorista Caromar de San Justo, para corroborar que se sigan con los protocolos de COVID-19 luego de que el fin de semana se diera a conocer un caso. . . . Julio Rubén Ledesma – Secretario General #Juntoalostrabajadores #seoca