Un grupo comando asaltó a una familia en Moreno y se llevó 800 mil pesos: La dueña de la casa se descompuso del susto

Un grupo comando asaltó una casa en Moreno y se llevó cerca de 800 mil pesos. La dueña de la casa se descompuso durante la estadía de los delincuentes, aunque está fuera de peligro. El asalto quedó registrado por una cámara de seguridad.

«La verdad una situación de impotencia. Mi mujer se va recuperando de a poco, a la noche no duerme, llora mucho, se levanta mal, estamos todos con miedo», señaló Adran, víctima del robo.

La familia explicó había tomado un crédito para pagar deudas, que fue el botín que se hicieron los delincuentes junto a tarjetas y objetos de tecnología, para retirarse del lugar. Los asaltantes amenazaron a los integrantes de la familia, entre los que había un bebé de dos meses, con un destornillador, pero además estaban armados con una escopeta.

Los delincuentes eran tres y tenían una «escopeta tumbera». «Ellos querían plata. Gritaban ‘dame los dólares y las alhajas’. Te doy la plata pero no le hagas daño a la familia», contó a TN Adrián, una de las víctimas. Por ahora no saben si alguien los entregó, porque solo él y su esposa sabían de la plata. «Entraron por un alambrado. Nunca pensé que podían pasar por ahí», concluyó el hombre. Hasta el momento los asaltantes no fueron identificados ni detenidos.