«Volvimos a ser 4»: Vidal anunció en redes que recibió el alta médica de coronavirus y se reencontró con sus hijos

La exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal informó a través de las redes sociales que recibió el alta médica, tras haber pasado las últimas semanas aislada y «cuidada» por haberse contagiado de coronavirus.

«Volvimos a ser 4», tuiteó Vidal en el primero de tres mensajes junto a una foto en la que se ve la mesa familiar armada para cuatro comensales.

«Hoy finalmente con el alta médica llegaron mis hijos a casa. Quiero agradecer a todos los que me acompañaron y me mandaron mensajes de recuperación. Cada uno ayudó a curarme», dijo la ex gobernadora.

«Y un inmenso gracias al Dr. Javier Pollan, la Dra. Victoria Ceretti, el Dr. Jorge San Juan, a @FernanQuirosBA y al Dr. Alberto Crescenti y todo el equipo del SAME por acompañarme, cuidarme y darme tranquilidad hasta que llegó el alta», remarcó la ex gobernadora.

Cuando la dirigente de Juntos por el Cambio contrajo la Covid-19 sus tres hijos, Camila, María José y Pedro, estaban en casa de su padre, el exintendente de Morón Ramiro Tagliaferro, con lo cual no necesitaron realizarse el hisopado y cumplieron la cuarentena junto a él.

Durante este tiempo, Vidal siempre recalcó que estaba en buen estado de salud y asintomática, por lo que se mantuvo activa en distintas reuniones con dirigentes del partido a través de Zoom.

Desde reuniones con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, hasta charlas con referentes y militantes de distritos de la provincia de Buenos Aires fueron algunas de las actividades que Vidal realizó durante su aislamiento domiciliario.