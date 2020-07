Los otros cadáveres de la pandemia: Bahiano confirmó su cierre y serían 40 los boliches que ya no volverán a abrir

Todavía no se levantó el manto de la cuarentena y muchos empresarios ya tiraron la toalla, sin un horizonte cercano al que aferrarse, producto de la pandemia y de la cuarentena. Entre esas víctimas están los boliches, pubs y discos del Área Metropolitana. En ese hoyo cayó Bahiano, emblemático club bailable de Ituzaingó, que ya tiene el cartel de alquiler.

Carlos López, presidente de la Cámara Empresaria de Discotecas y Bares de la Provincia de Buenos Aires (CEDIBBA), sostiene que hay al menos 40 establecimientos que no pudieron con la cuarentena y que entregaron los locales.

Uno fue Derby, que funcionaba dentro del Hipódromo de San Isidro y era la discoteca más importante de ese municipio.

La crisis se extiende por todo el Conurbano. En Quilmes, cerraron Look, Enigma, Osiris y Antigua Tierra. En Esteban Echeverría, Zoom, Quijano y Berracos. En Banfield, Mi Club, una discoteca con más de 70 años de historia, también podría cerrar definitivamente. Mientras que en la zona oeste, Bahiano Disco, en Ituzaingó, y otros cuatro boliches en José C. Paz, como Club Limit, Ibiza, Caribeño Bailable y Don Lucas Pool, tampoco pudieron superar esta fase.

Presentación de protocolo para te apertura de bailables , de CDIBBA de derecha a izquierda, @MMonteroAr director del REBA Hernán Della Giovanna por CEDIBBA Pte. Carlos López, Serio. Gerardo Jara, Vocero Gustavo Palmer pic.twitter.com/kqwjMslkDJ — quino dvyhailo (@quino2032) July 10, 2020

Bahiano estaba en la esquina de Rivadavia y Blas Parerera, en el límite con Castelar, frente a las vías y al Gorki Grana. Su último posteo en redes sociales tiene casi un mes: «Como todos sabrán, en estos tiempos difíciles y a raíz de esta pandemia que mal nos trae, nos vimos obligados a REINVENTARNOS… Por esto COMPLEJO BAHIANO se trasladara a nuestro sector EMINEM… 25 años no son poco… y de ninguna manera dejaremos de estar junto a ustedes».

Su dueño, Alejandro Pérez , tiene 57 años y 38 en el rubro. Ayer reconoció que no podrá volver a abrir. El costo del alquiler era alto y la cifra del predio, para su compra, exorbitante. En Bahiano, directa o indirectamente, trabajaban 40 personas.

«Trabajaba en dos locales que están uno al lado del otro. Uno lo alquilaba y el otro es mío. Cuando le dije a los dueños que iba a poder pagar el 50% del alquiler pusieron el grito en el cielo, no quisieron un acuerdo. Entonces pagué lo que tenía que pagar y cerré. El rubro ya viene complicado desde hace tiempo. Me quedó un grupo de gente que trabajaba fijo y por el momento los estoy bancando. Veré si me pongo un bar en mi local más adelante», dice Pérez.

En la Argentina, se calcula que en el sector del entretenimiento trabajan, de manera indirecta y directa, unas 500.000 personas . Otra de las cámaras que nuclea a 3200 de este tipo de establecimientos es IDEAr . La institución fue creada durante la pandemia para juntar fuerzas y pedirle al Gobierno un plan de ayuda extraordinario para pagar los alquileres, que se mantenga la ayuda para afrontar los salarios y préstamos a tasa cero, entre otras cuestiones.

Desde CEDIBBA intentan apoyar a los empresarios y también trabajar en protocolos que les permitan volver a la actividad. Para lograrlo, deberán cumplirse tres semanas sin que el virus circule. Llegar a fase 5. «Además hay que ver cómo reacciona la gente. Tampoco sabemos si van a tener plata o si durante meses no van a ir a bailar», dice López.

El 20 de julio se celebra el día del amigo y, por eso, el presidente de la cámara le advirtió a las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Provincia que ellos ya saben que varias fiestas no autorizadas se van a celebrar en esa fecha.

«Les pedimos por favor que estén atentos a eso. Porque si llega a haber contagios en una fiesta clandestina, esto es algo de nunca acabar y se va a postergar la apertura de los locales que vienen cumpliendo con todo hace tiempo», agrega.

Como todos sabrán, en estos tiempos difíciles y a raíz de esta pandemia que mal nos trae, nos vimos obligados a… Posted by BAHIANO DISCO on Saturday, June 20, 2020

Fuente: LN