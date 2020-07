La exdiputada Schlotthauer: Delegada del Sarmiento tiene coronavirus y reveló que habría 180 ferroviarios infectados

La delegada del tren Sarmiento y ex diputada nacional del Frente de Izquierda Mónica Schlotthauer dio positivo de Covid19. El hisopado a la trabajadora se realizó sábado y por ahora se encuentra sin síntomas, cumpliendo con el aislamiento establecido por protocolo sanitario.

«Hasta ahora estoy asintomática, el problema de riesgo es que soy hipertensa, estoy medicada… pero bueno, no tengo síntomas», aclaró la diputada respecto a su estado de salud actual. En relación al motivo de contagio, Schlotthauer contó: «Un compañero vino con síntomas (de Quilmes) temprano, como a las 6 de la mañana. A las 8 entró el servicio médico (pero) no lo aislaron”, detalló. Al mismo tiempo, contó que estuvieron “una hora y media trabajando juntos y hablando».

La referente de la Izquierda Socialista, el partido del Pollo Sobrero, vive en La Matanza, donde hay zonas de alta circulación de gente y de virus. «Al pibe le dio positivo: El miércoles me dan la baja, el sábado me hacen el hisopado, y ayer me confirmaron positivo», relató.

Schlotthauer reveló al portal «El Intransiguente» que en la Unión Ferroviaria «ya hay más de cien ó 180 casos», con «cuatro fallecidos» al momento. Por ese motivo, explicó que desde el gremio están “centralizando los datos” junto a periodistas de una radio que trabajan de manera conjunta para llevar el registro. En relación a las medidas sanitarias, la diputada expuso que “en los primeros meses logramos meter a todos en el decreto del Gobierno que cuidaba a los grupos de riesgo”, en referencia al Ferrocarril Sarmiento. Sin embargo, denunció que en el caso del San Martín “había un par de fallecidos que estaban en el grupo de riesgo y no le habían dado la baja”.

En tanto, Trenes Argentinos continuó este miércoles con la prueba de nuevas tecnologías en cámaras térmicas y control de uso de tapabocas en molinetes de la estación Retiro de la Línea Mitre, que proseguirá en las estaciones intermedias con más pasajeros y se extenderá a las líneas ferroviarias del Sarmiento y San Martín, considerada fundamental para reducir los posibles contagios por coronavirus.

«Estamos realizando la prueba piloto de esta pantalla que estará conectada a los molinetes y medirá la temperatura de las personas y detectará si lleva puesto correctametne el barbijo, esto durará 15 días y luego pasará a otras estaciones intermedias con gran afluencia de pasajeros», indicó el gerente operativo del Mitre, Iván Kildoff.