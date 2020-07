Víctimas del coronavirus: Falleció un médico del hospital de Ituzaingó (internado en Haedo) y Morón sumó dos muertes

El Municipio de Ituzaingó confirmó este jueves la muerte de un médico que estuvo internado el último mes en el Instituto Güemes de Haedo, ya que el hospital local sólo atiende consultorios y guardias mínimas; y además está diezmado.

El sistema de salud del Municipio tendría 42 trabajadores enfermos de covid-19. Como ocurre desde que comenzó la pandemia, están expuestos a los contagios, lo mismo que otros pacientes. Los centros de salud han sido este tiempo, irónicamente, focos de contagio, que se esparcen hace geriátricos y otro tipo de contactos estrechos. Así fue que se infectó el Dr. Roberto Plaza, a quien el intendente Descalzo despidió hoy con elogios hacia su tarea, en un contexto deficiente.

Plaza estuvo internado un mes en el Instituto provincial de Haedo. El hospitalito de Ituzaingó apenas funciona. El ala para camas de internación que se presentó el mes pasado no se inauguró siquiera. El hospital de emergencia que se montó en Hurlingham apenas se utiliza. Todo se mezcla y el personal se diezma. Pasa en el Hospital nacional Alejandro Posadas, donde un tercio del personal de enfermería está infectado, aislado preventivamente, o de licencia.

Esto último obedece a la falta de incentivos: Los estatales que no trabajan cobran lo mismo (o más, porque tienen el presentismo asegurado) que los que están en el frente de batallas y expuestos al contagio. Se compraron camas y respiradores, es cierto, pero si no hay quien asista de poco sirven. Por eso el sistema no colapsa, pero renguea por la pandemia.

Hoy, en una jornada récord de casos de Covid, el Municipio de Morón, por su parte, notificó el fallecimiento de dos personas (un hombre y una mujer, ambos de 86 años) y se confirmaron 65 casos positivos de Covid 19 (28 mujeres y 37 hombres) y 12 altas médicas. Ayer había reportado la muerte de un hombre de 65 años y otros 48 contagios de vecinos.

La cantidad de afectados asciende a 1.285 personas, mientras que las y los moronenses recuperados hasta la fecha fueron 475 y los fallecidos 33; de manera que los casos activos son 777. De un total de 5.484 testeos realizados a vecinos y vecinas de Morón desde el inicio de la pandemia, se descartó la presencia del virus en 3.514 que habían presentado síntomas compatibles con la enfermedad, mientras que 685 esperan el resultado de sus respectivos testeos.