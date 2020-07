HCD de Morón: Aceptaron la renuncia del concejal Catena (JxC) pero siguieron los cruces por el affaire de la licencia

El Concejo Deliberante aprobó esta tarde por unanimidad la renuncia presentada semanas atrás por el concejal de Juntos por el Cambio Emiliano Catena, a quien le habían revocado la licencia por supuestas irregularidades en esa presentación.

De esta manera, desde la bancada Juntos por el Cambio dieron por cerrada la discusión. «Este tema está agotado», sostuvo el concejal Juan Nardo. Sin embargo, aunque cumplieron con el trámite burocrático, desde el oficialismo insistieron en que la licencia fue presentada fuera de término y que no estaba firmada de puño y letra por el ahora ex concejal.

«Me queda la duda de quién la firmó», sostuvo Vanesa Sosa, ex compañera del bloque de JxC. «El problema no eran las razones de la licencia, que las conocimos después, sino que la licencia la presentó otra persona, que no era su firma», dijo el peronista Gabriel Barquero, que había viajado a España en marzo con su hijo. Catena lo hizo en mayo, con su nena de 3 años, y a Miami (EEUU) donde tienen residencia. El HCD estaba cerrado en ese entonces por la cuarentena.

Hoy quedó constituida la Comisión que investigará la solicitud de licencias del concejal Emiliano Catena en el @hcd_moron. Como presidente de la comisión, estaré acompañado por las concejales Vanesa Sosa y Julieta Laviuzza. pic.twitter.com/EJty69IxQU — Gabriel Barquero (@barquerogaby) July 8, 2020

Para cuando se reanudaron las sesiones, se presentaron dos notas con el pedido de licencia. Un perito contratado por la Presidencia del HCD opinó que la carta no llevaba la firma de Catena. El ex concejal dice que es de él. Quizás fue desprolijo, pero de ahí a que sea delito trucharse la firma a sí mismo es más complejo. Cosas de la política y de la grieta.

A todo esto, el 8 de julio el Concejo avanzó con la conformación de una Comisión Investigadora por aquél hecho, aunque no tiene mucho sentido ahora. Su sola aprobación, sin embargo, había disparado la decisión de Catena de claudicar.

En la misma sesión ordinaria de hoy, que se llevó adelante desde el recinto pero en forma mixta, por zoom, volvió a asumir Walter Anzorena como concejal de Juntos por el Cambio. Ocupó el lugar dejado por Catena. Para eso tuvo que pedir licencia la concejal electal Mariana González, que estaba primera en la lista suplente de Cambiemos del 2017.