Cuarentena: Los 35 municipios del GBA volvieron a la Fase 3, con habilitaciones escalonadas para comercios e industrias

View this post on Instagram

La gobernación anunció que en los 35 municipios que forman parte del Área Metropolitana, se implementará una “fase 3 escalonada” del ASPO, caracterizada por la apertura y habilitación de diferentes actividades y rubros en forma paulatina. Todas las actividades habilitadas deberán ser ejercidas bajo estricto protocolo de prevención. #cuarentena #GBA #buenosaires