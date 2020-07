Merlo: La hermana, parte del Gabinete y un concejal del intendente Menéndez también dieron positivo de coronavirus

El contagio anunciado en la madrugada de ayer por el intendente de Merlo Gustavo Menéndez pudo ser apenas la punta del hilo: Ayer se confirmaron los contagios de su hermana Karina, secretaria de Desarrollo Social del Municipio, y del edil oficialista Juan Manuel lippo.

Al menos otros seis integrantes del Concejo Deliberante esperan el resultado de los tests. Ya pasó en Moreno, donde se tuvieron que aislar por una serie de contagios. Por haber estado reunida el sábado en Merlo con el intendente, la vicegobernadora y ex intendenta de La Matanza, Verónica Magario, también se autoaisló, al igual que varios de sus colaboradores en la Cámara Alta de la Provincia.

“Me siento muy bien. Cumpliré por el momento con un estricto aislamiento en mi domicilio. ¡Agradezco cada mensaje de apoyo!”, fue parte del mensaje de Menéndez en las redes sociales. En el parte de ayer, el Municipio actualizó en 969 los casos acumulados, con 37 fallecidos.

Antes que el jefe comunal, había dado positivo el secretario de Delegaciones, Mauricio Canosa. Y después se sumaron el secretario de Obras Públicas y Servicios Públicos, Guillermo Busto; y el concejal Lippo. Y este miércoles temprano le confirmaron el coronavirus a Karina Menéndez y a Lucas Scarcella, secretario de Educación.

«En casa haciendo todo lo que nos indica el protocolo de salud. Quiero agradecer a todos por los llamados y muestras de afecto, todo esto va a pasar, son los riesgos que corremos los militantes de alma, gracias nuevamente a todos, cuídense mucho y en días vuelvo a la trinchera para seguir batallando», publicó Canosa en redes el 10 de julio.

Por otro lado, varios funcionarios fueron aislados y algunos de ellos también esperan los resultados de los hisopados.

El dominó también incluyó a Magario. “El sábado trabajé junto con el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez. Conservamos todos los protocolos, pero en vistas de su hisopado positivo por COVID-19, me he puesto también en aislamiento sanitario estricto. Tenemos que cuidarnos entre todas y todos”, publicó la ex intendenta en las redes.

A partir de ahí, la vicegobernadora se aisló y desde su entorno remarcaron que no tenía síntomas. Sin embargo aplicaron el protocolo en el Senado: “Se está procediendo a la desinfección de la Presidencia, Secretarías, del recinto de sesiones y de todas las áreas relacionadas”.