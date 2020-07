La paja en el ojo ajeno: Valenzuela denunció la inequidad de los recursos pero fue noticia por sus diferencias con Bullrich

Por obra de la grieta política (o por un lado, al menos), la cadena de twits con la que el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, denunció ayer la inequidad que existe en la coparticipación federal respecto de la Provincia y el Conurbano bonaerense (pelea que a nivel de la Gobernación sólo dieron Eduardo Duhalde y María Eugenia Vidal) no tuvo ni por asomo la repercusión de sus críticas a Patricia Bullrich, actual presidenta del PRO, durante una entrevista radial.

Valenzuela opinó sobre las distintas posturas que aparecen entre los que tienen responsabilidad de gestión y los ex funcionarios. «A veces coincido y a veces no. Que se alienten movilizaciones, si son democráticas, no me parece mal porque toda expresión del pueblo, si es con respeto, representa algo», declaró Valenzuela a FM Futurock.

Y concluyó sin nombrarla: «No es conducente cuando alguien desde su casa, con el Zoom o el Skype y con una copa de malbec, opina de todo sin las urgencias de la gente». Por el contrario, sostuvo que «quienes estamos en la gestión tenemos la necesidad de sacar adelante un municipio», lo que implica «la búsqueda de acuerdos en el día a día».

Asimismo, se manifestó en contra de la política del gobierno bonaerense de «abrir y cerrar» actividades al indicar que «es muy frustrante». «Es muy difícil cerrar lo que ya abriste porque es muy probable que las cosas sucedan igual y el Estado pierda el control», concluyó.

La Provincia de Buenos Aires aporta el 37 % de los recursos nacionales y del producto bruto, y tiene el 39 % de la población y el 55 % de los pobres, mientras que recibe mucho menos de lo que merece y necesita. Deuda pendiente del federalismo argentino. pic.twitter.com/WTg8XNeMVs — Diego Valenzuela (@dievalen) July 22, 2020

Sobre la coordinación del trabajo con la gobernación, opinó que hay un «buen diálogo», aunque consideró que «toda la plata que llega de Nación a provincia se debería coparticipar a los municipios». En ese punto también cuestionó públicamente el reparto de los recursos federales. Un problema que viene creciendo desde la década de los noventa.

En un hilo de twits, el intendente de Tres de Febrero afirmó que es «importante que se produzca una urgente y eficaz coordinación entre las fuerzas federales y provinciales en materia de seguridad en el Gran Buenos Aires. Y que haya una mayor presencia de las primeras es clave para acompañar el esfuerzo que hacemos desde los municipios».

Solo una pocas Provincias del País están niveladas entre lo que aportan y lo que reciben de Nación. Buenos Aires es la que tiene el mayor desequilibrio entre lo que aporta (37%) y lo que recibe en coparticipación efectiva (22 %). Difícil así la inversión y el desarrollo! pic.twitter.com/zgnczNIfgx — Diego Valenzuela (@dievalen) July 23, 2020

Además recordó que «la Provincia de Buenos Aires aporta el 37 % de los recursos nacionales y del producto bruto, y tiene el 39 % de la población y el 55 % de los pobres, mientras que recibe mucho menos de lo que merece y necesita. Deuda pendiente del federalismo argentino.»

«Cada vecino bonaerense recibe 17640 pesos por Coparticipación, muy por debajo del promedio nacional y último en la tabla de distribución de recursos. La pandemia pone más presión sobre esta histórica discriminación y convoca a proponer soluciones a futuro», apuntó.