Ishii salió a negar lo que se escucha en video viral: «Cuando se mandan cagadas, vender falopa, yo los tengo que cubrir»

El intendente bonaerense de José C. Paz, Mario Ishii, cayó en un sincericidio, escrachado por empleados de su propio municipio, cuando discutían por condiciones laborales. Ante las quejas, pidió atenerse a la estrategia oficial porque era a él a quien le iban a «tirar los muertos» y les recordó que «cuando se mandan cagadas» se encargaba de cubrirlos.

“Así te lo digo. Yo quiero laburar con los que quieren laburar y tengan ganas de laburar. Los que no quieren laburar, muchachos, tienen libertad de acción. Porque cuando se cagan de hambre, vienen a pedir laburo y yo se los doy. O se mandan una cagada, venden falopa, yo los tengo que cubrir, no los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias”, reconoció Ishii en un video que se difundió por redes sociales y dura poco más de un minuto.

"El video está editado y es mal intencionado" dice Mario Ishii en #SábadoTempranísimo en @radiomitre — Marcelo Bonelli (@BonelliOK) July 25, 2020

Los trabajadores, según parece, pedían menos horas para poder pasar más tiempo con sus familiares. “Este trabajo me da el sustento para mi familia, pero si pudiera estar con ellos un tiempo, también me gustaría”, recriminó uno de ellos.

«Bueno, está bien, pero en este momento de pandemia no lo vas a poder hacer. O querés laburar como te digo o si no andá a cuidar a tu familia ¿Qué problema tenés? No lo hagas más y listo. ¿Qué problema hay? No te voy a sacar el sueldo. Más básico, pero… no me interrumpas. No me interrumpas en lo que yo te estoy calificando”, le respondió Ishii.

"Yo digo que vean todo el video, no solo 40 segundos" dice Mario Ishii en #SábadoTempranísimo en @radiomitre — Marcelo Bonelli (@BonelliOK) July 25, 2020

Y agregó: “Entonces, digo, vos hacé lo que quieras hacer de tu vida. Yo sé lo que quiero hacer de mi vida, yo sé lo que quiero hacer con las ambulancias que compré y romperme el ojete como me lo estoy rompiendo todos los días acá, porque todos los días vengo acá. Entonces, digo, pongamos las cosas en claro. Vos querés a tu familia, andá a cuidar a tu familia».

«Si querés, andate a tu casa, yo no tengo problema. Te voy a pagar el básico que te corresponde y nada más. Me dejás el lugar y me hacés un favor», dijo. Y para rematar: «Cuando se mandan una cagada, venden falopa, yo lo tengo que cubrir. No los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias», dice el intendente en el video.

Ishii está cumpliendo su cuarto mandato como intendente de José C. Paz. Esta mañana, dijo que tenía «el rumor» de que podría pasar eso en su municipio y que los manda a investigar «sea real o no». Descartó el encubrimiento de un delito.

A todo esto, la oposición le pidió la renuncia. Y el fiscal Miguel Ángel Vieira Miño, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 9 de San Martín, citó al intendente para el lunes a las 12.30 en una causa por «averiguación de ilícito».

«No estoy encubriendo a ningún narcotraficante; al contrario, si lo quieren fusilar o meterlo preso, háganlo», expresó en una entrevista con Radio Mitre.

El intendente peronista aseguró que los problemas de inseguridad en ese municipio «son permanentes» y, consultado sobre si protege «la venta de falopa» respondió: «Para nada, al contrario. Yo tengo un hospital mental y terapéutico donde estoy sacando a los chicos con adicciones, que son más de 200 los que ya dimos de alta».

A su vez, agregó: «En esa discusión les estoy diciendo que todavía no los rajé, porque no los tengo identificados. Yo no tengo una prueba, pero sí tengo los rumores de que podría llegar a pasar eso».