Cuarentena Fase 3 en el GBA: Este lunes pueden reabrir peluquerías y estudios tanto contables como jurídicos

Fase 3 light atenti ⚠️👇 Este miércoles podrán abrir casi todos los comercios de cercanía en el #GBA por el decreto del Gobierno. Podrán abrir inmobiliarias y los negocios textiles sin ingreso de gente. Locales minoristas de proximidad con gente adentro Profesionales a partir del 27 #cuarentena