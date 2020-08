Protocolo #Coronavirus: Después de retomar el servicio esta mañana, vuelven a interrumpir el servicio del tren Sarmiento

Luego de retomar el servicio esta mañana y de haber aprovechado el parate del domingo para hisopar a todo su personal, el tren Sarmiento volvió quedar suspendido por el resto de este lunes debido a la activación del protocolo de coronavirus​, frente a un brote de contagios entre los empleados del sector Control.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Trenes Argentinos confirmó que el Ministerio de Transporte de la Nación, a cargo de Mario Meoni, puso a disposición micros de apoyo de larga distancia para los trabajadores esenciales en las estaciones de Morón, Merlo, Moreno y Once.

«Estamos trabajando para traer empleados especializados desde otras líneas para poder reactivar el servicio. En principio se levantará la suspensión a las cero horas de este martes», explicó Martín Marinucci, presidente de Trenes Argentinos.

🔴 #LíneaSarmiento sin servicio por aplicación de protocolo Covid-19 desde las 10am y por el resto del día.

El @MindeTransporte puso a disposición micros de apoyo en las estaciones #Morón #Merlo #Moreno y #Once. — Trenes Argentinos (@TrenesArg) August 3, 2020

Según indicó la firma estatal en un comunicado, «el 50% de los empleados del sector Control Trenes, centro neurálgico de la operación ferroviaria, se encuentra aislado por presentar síntomas compatibles con el virus o ser contacto estrecho de los afectados».

Hasta el momento, 14 trabajadores de la línea Sarmiento dieron positivo de coronavirus, mientras que los tests de otros 10 fueron negativos. Además, restan los resultados de cuatro hisopados.

“La verdad, estamos muy preocupados por la gran cantidad de contagiados que tuvimos. Evidentemente, no se toma conciencia y acá esto es serio. Estamos encontrando en las formaciones mucha gente que viaja y no son esenciales, pero que tienen que salir a trabajar porque con los 10 mil pesos del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) no les alcanza”, destacó el jefe de los delegados de esta línea, Rubén «Pollo» Sobrero.

Aflojen con la mentira de que ponen micros de apoyo. Esto es Merlo, sin micros disponibles. #TrenSarmiento pic.twitter.com/qXqMGBM06e — Rodolfo Barcena (@RBarcena7) August 3, 2020

La línea estuvo suspendida desde las 21 del último sábado hasta este lunes a la mañana, cuando llegaron a circular algunas formaciones hasta las 11. Después de ese horario el servicio volvió a interrumpirse por la aplicación de protocolos sanitarios.

Hasta el momento, 427 trabajadores de Trenes Argentinos (empresa que opera las líneas ferroviarias urbanas del Área Metropolitana) contrajeron Covid-19, mientras que más de 1.600 debieron ser aislados por contacto estrecho con alguno de los infectados.

Además, se informó que «un 30% del personal se encuentra licenciado por ser mayor de 60 años, tener comorbilidades o pertenecer a un grupo de riesgo».