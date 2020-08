Nación entregará respiradores en comodato y financiará internaciones por Coronavirus en clínicas de la Provincia

El gobernador, Axel Kicillof; y el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, firmaron un acuerdo que permite entregar en comodato respiradores, bombas de infusión y monitores multiparamétricos a las clínicas privadas de la Provincia. Además crean un Fondo Nacional de Equidad en Salud de alrededor de $700 millones para financiar la cobertura de internación de pacientes con Covid.

“Siempre la Salud es un hecho público, no importa que la entidad sea privada o estatal, y mucho más en una emergencia. Hemos construido una política nacional vinculada con este tema, no es fácil, menos en un país federal, pero hoy la salud nos une y tenemos un largo camino a recorrer”, manifestó esta tarde González, en la Casa de Gobierno de la provincia, junto a su par bonaerense, Daniel Gollán.

El ministro explicó que a partir de la firma de este acuerdo se podrá utilizar “un recurso que tiene capacidad operativa ociosa, al equiparlo con camas, respiradores y financiamiento para que cualquier argentino tenga acceso a la salud”. Si bien la actual situación “es un momento difícil en el que no hemos recorrido el total del camino -describió González García-, hoy estamos con la esperanza de una vacuna, y como dice Axel: no estamos nadando a la deriva, estamos nadando a una costa. No hay que perder lo ganado”.

En tanto, el gobernador Kicillof, calificó el acuerdo como «un pequeño paso para la provincia y un gran paso para la Salud», y destacó que desde su rol, la pandemia constituye “un desafío inmenso que no podríamos haber transitado sin la invaluable ayuda de Alberto Fernández, de todos sus Ministros, y sobre todo del Ministerio de Salud que nos ha proporcionado todo lo que necesitábamos”.

El acuerdo establece la ampliación del Programa SUMAR, que en términos de inversión representará un incremento de un 285% en las transferencias de la Nación a la provincia. Se estima que durante 2020 Buenos Aires, a través del Programa SUMAR, recibirá una inversión total de $3.100 millones (ya se han efectivizado $1.100 millones).

En ese marco, se crea el Fondo Nacional de Equidad en Salud para la cobertura de internación de pacientes con COVID-19, en el que la Nación financiará la internación de pacientes sin obra social en hospitales públicos y clínicas privadas, lo que implicará una inversión de alrrededor de $700 millones adicionales durante este año.

Cabe señalar que la ampliación del SUMAR incorpora a los mayores de 64 años de edad, brindando cobertura a más de 6.500.00 de personas, que no cuentan con obra social.

Además, en términos de cobertura prestacional, incluye 150 nuevas prestaciones, entre las que se encuentran las denominadas prestaciones COVID-19 (internación y ambulatoria) y las prestaciones para patologías prevalentes como el caso de la diabetes, hipertensión, infarto agudo de miocardio, y dengue, entre otras. Asimismo como los nuevos modos de atención a través de telemedicina, atención domiciliaria y salud comunitaria.