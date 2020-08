Foto entre Juanchi y Mariano Zabaleta: Un guiño del intendente de Hurlingham a favor del regreso del tenis

A horas de que se anuncie la nueva extensión de la cuarentena, la Asociación Argentina de Tenis (AAT) volvió a sentar su postura en favor de la habilitación para la práctica de ese deporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Sus referentes, los ex jugadores de Copa Davis Agustín Calleri y Mariano Zabaleta, punaron directamente hacia el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. “Sr Ministro: con todo respeto le cuento que no sólo fuimos pioneros en la presentación de un Protocolo para la vuelta del deporte, sino que lo hicimos el 25 de abril, es decir hace casi 4 meses, y que el mismo fue aprobado por el Ministerio de Salud que usted dirige”, se descargó Calleri en Twitter.

“El único pedido que hay en el Ministerio es del rugby, no hay otro”, sentenció Ginés al respecto.

Es importante pensar en el escenario que se viene, reunirse y establecer estrategias en conjunto para salir adelante.

Gracias @zabala7 por tener siempre presente a @MuniHurlingham. Seguiremos trabajando con el corazón. pic.twitter.com/Sul2WyV6A3 — Juan Zabaleta (@JuanZabaletaOK) August 14, 2020

El tenis es un deporte que se puede practicar con 13 metros de distancia. En Argentina hay 70 mil familias que viven de la industria del tenis. Hoy el tenis está abierto en 20 provincias, con un protocolo que presentó la AAT el 25 de abril y que está funcionando correctamente hace más de un mes», aseguró Zabaleta en el programa Sólo una vuelta más, de TN.

«Esperemos tener la suerte de que mañana se anuncie que se puede abrir esta actividad en la Ciudad de Buenos Aires, para que todos estos profes puedan volver a trabajar. Siempre con la responsabilidad que se merece», añadió el ex Top Ten.

«Nadie quiere que haya ni más infectados ni más muertes. Tenemos un deporte que puede haber 13 metros de distancia, me parece que estamos en un buen momento para que se abra en la Ciudad. Luego también está el resto del AMBA, que ya es algo más complicado porque cada municipio tiene una situación diferente», continuó el vice de la AAT.

Desde la @AATenis seguimos trabajando para el regreso del tenis bonaerense. Somos conscientes de que los profesores necesitan trabajar y nosotros estamos haciendo todo lo posible para que regesen a la actividad. https://t.co/m29G6J18oK — mariano zabaleta (@zabala7) August 6, 2020

«Estamos reclamando por los profes de tenis, que hace cinco meses que no pueden trabajar. Todos los rubros están luchando por volver. Cuando los profes ven que abren las peluquerías, lo digo con todo el respeto del mundo, con la gente encerrada en un lugar, no logran entender cómo en un deporte en el que hay 13 metros de distancia no se pueda habilitar», afirmó

En tanto, Zabaleta también se refirió al protocolo del tenis. «Está presentado y recontra aprobado hace varios meses».

«Es clarísimo: El profesor tiene que sacar una clase vía web, de una hora. Llega al club. Los vestuarios están cerrados, el bar está cerrado, no va a funcionar nada. El club no es para una reunión social, sino para que el profe y el alumno tengan la clase. La pelota solamente la toca con la mano el profesor. El que toma la clase, solo con la raqueta. No puede con la mano», detalló.

Sr Ministro @ginesggarcia: con todo respeto le cuento que no sólo fuimos pioneros en la presentación de un Protocolo para la vuelta del deporte, sino que lo hicimos el 25 de abril, es decir hace casi 4 meses, y que el mismo fue aprobado por el Ministerio de Salud que usted dirige pic.twitter.com/fyTsDyyN3d — Agustín Calleri (@CalleriOk) August 13, 2020

«No queremos ir a divertirnos, como escuché decir a muchos, queremos que la industria del tenis se ponga de pie», aseguró. «Que los profes puedan ir a dar una o dos clases por día y puedan vivir», afirmó Zabaleta, quien también habló del cruce por el protocolo sanitario. «El 25 de abril fue presentado. Me llamó mucho la atención, cuando escuchás algo así se hace difícil. Sería un gran paso habilitar en la Ciudad. Muchas familias van a poder trabajar», cerró.

A todo esto, el intendente de Hurlingham, Juan Horacio Zabaleta, posteó una foto con Mariano, manifestando la importancia de ponerse de acuerdo para «salir adelante». El dirigente del Tenis mantuvo también reuniones con la Provincia, a la espera de que habiliten la práctica deportiva amateur. Este año, curiosamente, se jugó en marzo la Copa Hurlingham. Fue justo antes de que se decretara la cuarentena. Un buen punto de partida para recibir ayuda política.