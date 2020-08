17A: Salieron a ponerle límites al Gobierno, en un banderazo contra la cuarentena, la inseguridad y la reforma judicial K

Miles de personas se manifestaron este lunes en contra del Gobierno en cientos de puntos en todo el país, desde el Ciudad de Buenos Aires hasta el Conurbano y ciudades del interior. Entre la variedad de reclamos, aparecieron la reforma judicial que impulsa el kirchnerismo, la economía y la inseguridad, daños colaterales de la pandemia, por la cuaretena.

En la ciudad de Buenos Aires, el epicentro fue el tradicional Obelisco, con una larga caravana de vehículos cubriendo por completo la avenida 9 de Julio y haciendo sonar las bocinas, en general enarbolando banderas argentinas.

Presidente, como usted pidió, el pueblo salió a la calle a decir que les está fallando. pic.twitter.com/1c96eJko3S — Ramiro Tagliaferro (@rctagliaferro) August 17, 2020

Marchas de protesta se registraron también desde primera hora de la tarde en diferentes barrios porteños. En ciudades como Rosario, Santa Fe, Tucumán, Córdoba, Mendoza, Salta y Mar del Plata, entre otras, también hubo marchas.

Además se reunió una cantidad importante de personas frente a la Quinta Residencial de Olivos, y en la esquina de Juncal y Uruguay en el barrio porteño de recoleta, donde reside la vicepresidenta Cristina Kirchner, a quien caracterizaron como “chorra” y exigieron que “vaya presa”.

Hubo una congregación de miles de ciudadanos también en La Plata. Pero también salidas por las estaciones del corredor de Zona Oeste: Ramos Mejía, la Plaza Central de Morón, y los centros comerciales de Ituzaingó y Merlo, donde arrecia la inseguridad. También estaba abierta la convocatoria para la estación de Haedo y para el centro de Hurlingham.

“Vengo a decirle al presidente que la cuarentena puede que no exista para él. Pero sí existe para un montón de gente que la está pasando mal y que está sin trabajar”, señaló Patricia Bullrich, titular del PRO, embanderada con la protesta. Por otra parte, la ex ministra de Seguridad dijo que “no se puede hacer una Justicia a la medida de la impunidad”.

En Ituzaingó también se defendió la libertad. Hoy no pude acompañarlos en persona porque hace unos días estuve en contacto con un posible caso de COVID. Y de eso se trata, de reclamar con responsabilidad. No fui pero estuve con cada vecino que ama y cuida la República 🇦🇷 #17A pic.twitter.com/8EuQo9zgco — Gastón diCastelnuovo (@DiCastelnuovoG) August 17, 2020

El actor Luis Brandoni, otro de los convocantes del “17A” llegó al centro acompañado por el ex secretario de Medios macrista Hernán Lombardi. “Comprenda presidente que hay un pueblo reclamando”, expresó el artista, en tanto que el ex funcionario de Cambiemos pidió que no avance la reforma judicial. No todos se manifestaron en contra de la cuarentena.

De hecho, el concejal de Ituzaingó Gastón Di Castelnuovo se conformó con acompañar el banderazo desde su cuenta de Twitter: «Hoy no pude acompañarlos en persona porque hace unos días estuve en contacto con un posible caso de COVID. Y de eso se trata, de reclamar con responsabilidad. No fui pero estuve con cada vecino que ama y cuida la República».