Esteban Bullrich por zoom: «Podemos derrotar a esta idea del populismo permanente que parecería que no nos quiere dejar»

Bajo el nombre de «La postpandemia, la argentina que viene», la concejal de Hurlingham Andrea Giorgini fue la encargada de moderar un zoom que tuvo al senador de Juntos por el Cambio Esteban Bullrich.

El encuentro, que contó con 280 participantes, fue organizado por Pro Mujeres de la Provincia de Buenos Aires 1º Sección. En el mismo día del banderazo contra el Gobierno, el encuentro tuvo como eje central «el consenso y el diálogo, como base de la política del futuro que permitirá ampliar el espacio».

«Tenemos que creer en esas ideas que parecen imposibles, que podemos realmente cambiar el destino de un país, podemos cambiar el mundo. No tengo dudas de que tenemos la capacidad de transformar la Argentina, no tengo dudas que sumando voluntades podemos derrotar a esta idea del populismo permanente que parecería que no nos quiere dejar» planteó Bullrich.

Pensando juntos en la Argentina que viene con @estebanbullrich, referentes de la Provincia y las #MujeresDePrimera.

Gracias a los 282 vecinos que se sumaron para terminar juntos este día cargado de emociones.

Además, destacó la importancia de «ser capaces de construir una unidad alternativa, ser generosos en la convocatoria, muy humildes en el diseño de la mirada y la visión y muy ambiciosos en el sueño».

El senador también estacó la labor territorial y social de Giorgini y resaltó: «Todos tenemos que trabajar como lo haces vos en Hurlingham».

Durante la charla también abordaron temas referidos a educación, Reforma Judicial, el Congreso.

Participaron del encuentro las Diputadas Nacionales Natalia Villa y Adriana Cáceres y ex funcionarios como Juan Curutuchet (ex Director de Banco Provincia), Pablo Walter ( Ex Director de AySA), Santiago Hardie, ( ex secretario de Agricultura Familiar) , Juan Manuel Boselli ( Ex DG Administración del Ministerio de Economía PBA), Raúl Nejamkis ( Ex Director del SECLO) y más de 20 concejales del todo el Conurbano.

El zoom ha sido una herramienta política en tiempos de pandemia. Por la escuelita de Gobierno de JxC de Hurlingham pasaron, entre otros, el exsenador Miguel Pichetto, quien hoy volverá a encontrarse pero con concejales de Ituzaingó. El excandidato a vicepresidente es una de las figuras de la oposición que van a trabajar para recuperar la Provincia de Buenos Aires, de la mano de María Eugenia Vidal, y el equipo de Larreta.