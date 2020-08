HCD de Morón: Finalizan la comisión investigadora a Catena y habilitan hacer audiencias públicas con asistencia virtual

El Concejo Deliberante de Morón aprobó en la sesión ordinaria de este jueves la modificación del reglamento interno para permitir que participantes de las Audiencias Públicas puedan exponer de forma virtual.

La iniciativa propuesta por el Frente de Todos fue votada por unanimidad. Con este cambio también podrán realizarse de forma remota las exposiciones de Bancas Abiertas.

En la misma sesión, se declaró al 2 de Agosto como el Día en Defensa de Escuela Pública Digna y Segura, en conmemoración a la tragedia en la Escuela N° 49 de Moreno en la que fallecieron Sandra Calamano, Vicedirectora, y el auxiliar Rubén Rodriguez.

HOY en el HCD de Morón se declaró el Día 2 de agosto como "Día de la Defensa de la Escuela Pública Digna y Segura" en homenaje a Sandra y Rubén. Acto que reconoce el espíritu de lucha cotidiano de cada docente.#SomosDocentes #PorEscuelasDignasySeguras#SandrayRubénPresentes pic.twitter.com/FfwdgBi1Dm — SADOP MORÓN (@sadopmoron) August 20, 2020

A su vez, el Concejo manifestó su preocupación a la Sala 3 de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial de Morón por las constantes suspensiones a la cita de la Cámara Gesell a una menor víctima de abuso sexual. Delito que se denunció en 2011.

Julieta Laviuzza, concejala del Frente de Todos y Presidenta de la Comisión de las Mujeres, advirtió: «Este expediente surge como resultado del trabajo conjunto de la dirección de género y diversidad del HCD, con la aprobación de todos los bloques que participaron, ya que entendimos colectivamente que este cuerpo debe manifestar su preocupación y acompañar el pedido de la familia».

«No es la voluntad intervenir en otro poder – aclaró- pero como representantes de nuestra comunidad, cuando una vecina se acerca a solicitarnos que acompañemos su preocupación no podemos mirar para otro lado. Ser mujer no tiene que ser un calvario, y ser víctima no tiene que ser lo natural. Luna, por vos y por cada una, no nos callamos más».

A su vez, se le dio cierre a la Comisión Investigadora a Emiliano Catena, Concejal de Juntos por el Cambio, dado que al presentar su renuncia la investigación ha extinguido su finalidad.

Junto a Jorge “Roña” Castro, ex vecino de #Morón y uno de los boxeadores más importantes de la historia argentina, y el presidente de @hcd_moron @jllaviuzza, dialogando sobre la importancia del deporte en la contención de jóvenes y como instrumento de inclusión social. pic.twitter.com/hZeU5KWp7B — Gabriel Barquero (@barquerogaby) August 20, 2020

En la misma sesión se aprobó el beneplácito al acuerdo logrado por el Poder Ejecutivo Nacional con los principales acreedores privados para reestructurar parte de nuestra deuda pública. También se designó a Cristian Herrera como presidente de la Comisión Especial para el Estudio y Derogación de los Decretos Ordenanzas y Ordenanzas Generales dictados por la Dictadura Militar desde 1976 a 1983.