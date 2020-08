El Festival de Guitarras se verá por streaming

View this post on Instagram

Mtro. Víctor Villadangos participando en la edición 2019. . Festival Anido Morón 2020 -virtual-, del 5 al 11 de septiembre. Toda la programación a la brevedad . . . #FestivalInternacionalDeGuitarraMaríaLuisaAnido #FestivalAnidoMorón #Festival #Internacional #Guitarra #Guitar #GuitarFestival #Violão #MaríaLuisaAnido #Morón #BuenosAires #ProvinciaDeBuenosAires #Argentina #Música #MuMo #MuseoMunicipalDeMorón #Anido