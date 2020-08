Meoni espera que se aprueben los protocolos y volvió a advertir sobre los costos del Aeropuerto de El Palomar

View this post on Instagram

En una conferencia virtual el intendente de #Morón @lucas.ghi confirmó su respaldo a la continuidad del #Aeropuerto de El #Palomar. También retomó el proyecto de ampliar el parque industrial #lacantabrica de #Haedo. Y analizó la situación del sistema sanitario ante la merma del personal por el #covid19. Tres respuestas en 3'