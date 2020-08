Stolbizer, más cerca de Vidal que de Massa, e igual de crítica del kirchnerismo: «Con la reforma judicial busca impunidad»

La fundadora del GEN, Margarita Stolbizer, vuelve recargada contra el kirchnerismo, en el comienzo de la batalla por todo en la Justicia: «lo que se busca es la impunidad de todos los crímenes», aseguró la abogada.

La ex diputada moronense advirtió ayer que «no hay que bajar la guardia» con la dilatación del tratamiento de la reforma y afirmó que «es mucho más preocupante todo lo que se busca por afuera» del mismo.

«El proyecto habilita la creación de una cantidad de cargos, pero ese no es el núcleo central. Lo que se busca es la impunidad de todos los crímenes que cometieron durante el gobierno anterior», dijo al canal TN.

Stolbizer consideró que «hay que leer con mucha claridad el mensaje de Alberto Fernández», ya que «se atribuye facultades que le están prohibidas por la Constitución, que es meterse en causas judiciales pendientes».

La reforma judicial no arregla nada, profundiza la grieta y debilita al Presidente – Infobae https://t.co/njgAXXMkqd — Margarita Stolbizer (@Stolbizer) August 21, 2020

«Es gravísimo que el titular del Poder Ejecutivo haga esas consideraciones. Las causas fueron contra ex funcionarios que cometieron delitos en el ejercicio de la función, que están procesados y con causas abiertas en la Justicia», opinó una de sus denunciantes.

«Este proyecto puede salir aprobado o no, pero es mucho más fuerte todo lo que se está buscando por otros caminos», advirtió. En esa línea, analizó que con esta iniciativa del oficialismo «es como si estuviéramos viviendo lo que ya supimos tener en el gobierno de Cristina».

El regreso de la grieta, expresada por el propio Presidente con sus críticas hilarantes hacia el gobierno de Macri, y la búsqueda a todo precio de un acuerdo judicial, regresó a Stolbizer al sector de republicanismo: «En 2021 me veo más cerca de Stolbizer que de Massa».

«El kirchnerismo divide al Congreso y a la sociedad en mitades. Yo hago foco en el presidente de la Nación. Necesitamos un presidente fuerte y firme para abordar cuestiones económicas y sociales. No es lo que estamos viendo”, analizó ante «la falta de equipos de empleo y producción».

Por esta razón, mencionó “ahora se ve pobreza en los sectores medios, sobre todo en los pequeños comercios y en monotributistas. Y hay muchos locales cerrados”. Stolbizer aclaró que “el Presidente no es una víctima: Aceptó acuerdos y condicionamientos. Negoció con Cristina Kirchner para estar donde está. El Gobierno se enrola claramente en un extremo de la grieta y expulsa a parte de la sociedad”.

Aunque cree que “hay un negocio de la grieta que es muy malo para el país”, dejó en claro que está “más cerca” de Vidal. Consideró que Massa, su ex aliado electoral en 2017, “entregó un proyecto político personal en el altar del kirchnerismo”. Durante el programa que conducen Luciana Geuna y Maru Duffard por TN, le propusieron el juego Verdad/Consecuencia y eligió responder la pregunta “Si fuera 2021 y tuviera que armar una lista con Massa o Vidal, ¿a quién elige?”.

“En la realidad y el contexto de mirar hoy hacia 2021 estoy más cerca de Vidal. Lo que no significa que voy con Cambiemos. Es muy difícil, pero no me van a ver con Massa y el kirchnerismo”, indicó la dirigente.

Stolbizer había tenido diálogo con la exgobernadora, en 2016, pero luego se inclinó hacia una acuerdo con Massa, que le valió de muy poco a los dos. Por eso uno volvió al peronismo y el GEN quedó a la deriva. Una alianza con la UCR la podría hacer volver a sus orígenes en 2021.