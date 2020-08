Espert pidió por el Aeropuerto de El Palomar: «Si Aerolíneas se sale con la suya, viajar a Bariloche volverá a ser un lujo»

El economista y excandidato presidencial (Despertar) José Luis Espert se sumó al debate por el Aeropuerto de El Palomar y las líneas aéreas low cost, que parecen estar en la mira del Ministro de Transporte.

«Yo banco a full al aeropuerto de El Palomar. Porque significa que las low cost van a seguir vivas y Aerolíneas no va a tener el monopolio de la aeronavegación en Argentina», declaró esta mañana Espert, consultado por Mpquatro radio online.

«Si se salen con la suya, como hicieron con Latam, y sigue con su avanzada y terminan con las low cost, un viaje a Bariloche va a volver a costar lo que costaba antes», explicó.

Según el economista, «esto no tiene signo político». «Lo que importa es que volar en el país no se un lujo. En esto las low cost y El Palomar han sido críticos. Ojalá no ocurra el cierre. La competencia siempre buena, porque permite bajos precios y de mejor calidad para la gente que lo consume», sostuvo el economista, que organizó un zoom desde su propia página para dialogar con vecinos de Zona Oeste.

El economista y ex presidencial José Luis @jlespert defendió la continuidad del Aeropuerto de El #Palomar https://t.co/PBHLNRbmkB pic.twitter.com/iluSmnStNT — mpquatro (@Mpquatrook) August 26, 2020

El expresidencial se refirió también a la alusión que hizo el periodista de C5N Gustavo Silvestre, quien le endilgó Duhalde la teoría de un Golpe Estado organizado por José Gómez Centurión y el propio Espert, aunque no los nombró a ninguna de los dos en forma directa. Eso, después de que todo el arco político saliera a repudiar las declaraciones de Eduardo Duhalde, por absurdas e incongruentes.

«Se refieron a mí, porque había dos economistas en la listas de candidatos a presidente. Uno está casi en el gobierno», (por Lavagna), explicó esta mañana Espert. «No me llamó nadie por ese tema. Yo lo respondí con un twitt y me lo tomé a broma. La verdad es poco serio involucrarme en una cosa así», dijo tras la acusación de Silvestre.

A su vez, se quejó de los dueños de sistema político. «Duhalde, que no tiene vergüenza y encima dice las cosas que dice, es el padre del modelo que da vueltas hace 20 años. Si no cambiamos este sistema no hay solución. El 63% de los chicos es pobre», apuntó el Dr. en Economía.

Acá estoy @Gatosylvestre listo para el golpe. Vos bien que podés venir conmigo con lo tirabombas que estás. Che, entre nos ¿encima te pagan por las boludeces que decis? 🤣 https://t.co/vIH3Pi1IV7 pic.twitter.com/xAuJXg3IdO — Jose Luis Espert (@jlespert) August 26, 2020