Hurlingham: Un automovilista persiguió, embistió y amenazó con una botella a un motociclista por una discusión callejera

Por una discusión callejera, un automovilista persiguió y embistió a un motociclista en Hurlingham. Las cámaras de seguridad tomaron la escena. La víctima quiere demandar a su atacante por intento de homicidio.

Todo comenzó en el mediodía del viernes 21, cuando Ezequiel Romero, quien circulaba a bordo de la moto por avenida Vergara. A una cuadra del Acceso Oest se detuvo con la luz en rojo, pero al cambiar a verde y avanzar, se cruzó a toda velocidad un Ford Focus blanco.

Según Romero, el vehículo pasó en rojo. Esto originó el entredicho entre ambos. “El auto dobla en rojo y casi me choca. Entonces me acerco hasta el vehículo, empezamos a discutir y me encierra, yo le pateo el espejo retrovisor y me voy”, contó el motociclista de 32 años.

Tras ello, Romero continuó su camino y se alejó del lugar, pensando que la situación había culminado. Sin embargo, a unas 30 cuadras de distancia fue embestido por el mismo auto. “Cuando me doy vuelta observo que me empieza a seguir, traté de escapar durante tres kilómetros y me atropella levantándome por el aire”, relató al sitio Oeste Noticias. Una cámara de la zona captó el instante del incidente.

Locura total en Hurlingham: Lo persiguió 3 kilómetros tras una discusión de tránsito pic.twitter.com/hRYYggUVRb — Telenoche (@telenoche) August 28, 2020

El violento episodio siguió después del choque. Romero contó que luego del impacto, tuvo que correr unos metros porque el conductor del auto lo perseguía a pie para golpearlo. En otras imágenes, se observa que tomó una botella de un container que estaba en la calle y quiso agredir al motociclista. “Después de chocarme se bajó y me corrió una cuadra con una botella de vidrio, amenazándome todo el tiempo”.

Un patrullero llegó al lugar tras el llamado de vecinos al 911 y los policías intermediaron. Romero fue trasladado al Hospital San Bernardino por las heridas que sufrió en el choque, ninguna de gravedad. Luego realizó la denuncia en la Comisaría Nº 2 de Villa Tesei.

La Policía inició una causa por daños y lesiones contra el conductor del auto, M.G., de 33 años. Pero Romero cree que se trató de un intento de homicidio, por lo que a través de su abogado, presentó a la Justicia de Morón las filmaciones que él mismo se encargó de recolectar.