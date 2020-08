Kicillof advirtió que «es un error abrir más», mientras un asesor presidencial recomendó ir a una Fase 1 focalizada

Tres días después del anuncio oficial del Gobierno de extender la cuarentena hasta el 20 de septiembre, el gobernador, Axel Kicillof, advirtió que no va a permitir más aperturas : «La situación en el AMBA* es una de una estabilidad extremadamente frágil», aseguró hoy.

El mandatario siguió por la senda de siempre, se quejó de los que «abren» y permiten que el coronavirus «entre», como si los países no convivieran con la pandemia. Dijo que «depende de la movilidad, de los cuidados y de si cada uno de nosotros toma conciencia y evita el contagio».

Kicillof detalló que «antes el interior de la Provincia tenía el 5% de los casos y hoy supera el 11%». Este lunes un total de 11 municipios retrocedieron de fase 5 a la 4. Y son 40 los distritos que están en la 3.

Más temprano, el médico infectólogo, Eduardo López, asesor del Gobierno, recomendó volver a fase 1 en distritos focalizados por brote.

“El cierre localizado en Fase 1 por un tiempo corto creo que vale la pena en algunas localidades y después hay que incrementar los testeos, el plan Detectar debe aplicarse en toda la Provincia”, analizó hoy.

El gobernador @kicillofok brindó una conferencia para actualizar la situación epidemiológica y del ASPO en Provincia, junto a la médica intensivista Elisa Estenssoro, y los intendentes @JuanZabaletaOK, @JulioGarro, @mayrasmendoza, @minsaurralde y @Nestorgrindetti.

«Si el sistema de salud no saturó es exclusivamente porque tuvimos el tiempo para ampliarlo y porque la gente actuó con responsabilidad”, señaló en conferencia de prensa, acompañado de la jefa del Servicio de Terapia Intensiva del Hospital San Martín de La Plata, Elisa Estenssoro, y de los intendentes Julio Garro ( de La Plata), Juan Zabaleta (Hurlingham), Mayra Mendoza (Quilmes), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), y Néstor Grindetti (de Lanús).

Zabaleta hizo otra fuerza defensa del gobierno, casi ajeno a las problemáticas del Conurbano. «Hay un sistema de salud muy sólido, el plan Detectar fue maravilloso y se agradece porque nos permitió adelantarnos, cuidar y salvar vidas», dijo. «Estos 150 días sirvieron para que no haya alboroto en los hospitales, no haya camas en los pasillos», alegó. Cierto, si es que no se tiene en cuenta los centros que ya colapsaron o que directamente no tienen personal para asistir.

Axel Kicillof: "La situación está peor, no podemos flexibilizar más actividades"

En algunos distritos de la Zona Oeste llegaron inversiones de Nación en plena pandemia. Son los que expulsaban a pacientes del sistema sanitario y que, de rebote, terminaban (o terminan) en el Hospital Posadas.

El Gobernador hizo una larga exposición, como es costumbre. Pero concluyó con optimismo: «Ya empezamos a lanzar las medidas que nos van a permitir, ni bien logremos superar esto, buscar la recuperación económica, la reconstrucción del tejido productivo, industrial, comercial, de nuestras pymes, poner de pie a la Argentina»..

A su turno, el intendente de Lanús destacó «la importancia del trabajo en equipo». Al mismo tiempo que sus pares de Vicente López y Tres de Febrero reclamaban al gobernador por la toma de tierras sin control.

Informe diario de la situación del #Coronavirus en la Provincia al día 31 de agosto.

*NDR:

La utilización del término que refiere al Área Metropolitana de Buenos Aires, a esta altura no se sabe si es capciosa o solamente confusa. De esa forma se refiere a una zona de concesiones comunes que maneja desde los ’90 el Estado nacional. Se utilizaba en energía (Edenor), telecomunicaciones o transporte. Pero nunca en términos sanitarios. Cuando habla del AMBA se refiere también a Capital Federal? o la excluye, como hace el informe epidemiológico de la PBA? En todo caso el término correcto sería Gran Buenos Aires (GBA).