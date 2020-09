Valenzuela pidió «ocuparse» de la toma de tierras: Derribó en Fuerte Apache una casa construida sobre terreno público

Tras la carta pública que hicieron ayer los tres intendentes opositores del Conurbano sobre las tomas ilegales de terrenos, el jefe comunal de Tres de Febrero Diego Valenzuela (JxC) aseguró esta mañana que «las tomas se han multiplicado». «Tenemos esa preocupación y estamos transmitiendo con respeto pero con contundencia. Se necesita una decisión y una acción del más alto nivel. Hay que ocuparse”, aseguró hoy.

“Hay un problema habitacional, no lo puede negar nadie. Hay un problema social. Pero esto no se resuelve con tomas. Se resuelve con políticas públicas, con la construcción de viviendas, con créditos blandos. No violando la ley y alterando el Estado de Derecho“, expresó el funcionario en diálogo con Radio Mitre.

Ayer, en sus redes sociales, compartió como la Municipalidad derribaba una casa de ladrillos en el barrio Ejército de los Andes, debido a que sus moradores habían ocupado un terreno público. Tal predicó en su cuenta de Twitter, haciendo cumplir la ley.

Valenzuela habló sobre la ocupación de terrenos públicos en Fuerte Apache. “A veces se produce la construcción ilegal en espacios públicos o plazas”, reveló quien estuvo presente en un operativo de demolición. “Estaban entre las hamacas”, manifestó quien forma parte de la coalición política Juntos por el Cambio.