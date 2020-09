Deportivo Morón: Ákerman y Alan Schönfeld se retiraron de la práctica del martes con fiebre, por un cuadro gastrointestinal

El plantel del Deportivo Morón se volvió a entrenar esta mañana en el estadio Nuevo Francisco Urbano, por grupos y respetando el protocolo sanitario. Santiago Kubiszyn (faringitis) y Alan Schönfeld (problemas gastrointestinales) se reincorporaron a las prácticas, luego de recibir el alta médica. En tanto, Damián Akerman, quien padeció síndromes febriles y gastrointestinales, mañana será testeado nuevamente para descartar Covid19, informó hoy el club.

El Gallo retomó los trabajos grupales hace una semana apenas, sin positivos de coronavirus. Pero la alarma se encendió ayer, cuando Damián y Alan fueron licenciados con cuadro febril alto y problemas gastrointestinales (tal vez viral).

«La verdad que estuve descompuesto. Algunos vómitos y diarrea, y levanté un poco de fiebre. Pero no creo que me haya contagiado porque los síntomas son totalmente diferentes. Puede haber sido una indigestión. pero estoy tranquilo, en casa, recuperándome. Debe haber sido algo que comí. No otra cosa», aseguró Akerman al Zonal de Clarín.

La buena noticia es que el juvenil Santiago Kubiszyn, quien no había podido incorporarse a los entrenamientos que arrancaron la semana pasada por padecer faringitis, se sumó al grupo de trabajo este miércoles. También Juan Martín Rojas (20 años), arquero surgido en las inferiores de River que llegó en condición de libre y arregló un vínculo con el Gallo hasta diciembre de 2022. Se atrasó porque estaba en Corrientes y no pudo trasladarse con más anticipación.

La AFA, en tanto, evalúa cómo seguir el Torneo Nacional. Y aunque no hubo avances con respecto a la manera de disputa (prospera la idea de que se haga por fases y que participen los 32 equipos), hay un estimado de cuando se arranca.

La idea del Comité Ejecutivo que tomó fuerza es que la definición se haga entre el 1° de noviembre y el 31 de enero. Es decir que durante el verano se estaría definiendo el tema de los ascensos, que retornarían después de la Primera División.