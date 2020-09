Zoom con ATE Morón: El diputado Grana pidió construir «una hegemonía perdurable» que permita gobernar por «40 años»

En la tarde de este viernes 11 de septiembre se llevó a cabo una nueva reunión de Delegados de ATE Morón, con la presencia del diputado provincial Adrián Grana y del funcionario de Merlo Ariel Losada.

También participó del zoom el Secretario de Organización, Leo Vásquez, quien sostuvo: “Venimos de una pandemia previa a esta que es la pandemia del hambre. Dos de cada cinco pibes tienen hambre. Producimos alimentos para 80 millones y hay sectores con hambre. Esta pandemia desnudó las desigualdades sociales del país”.

«En las crisis los trabajadores ponemos el cuerpo y ponemos la plata. Es hora de que la plata la pongan quienes más tienen. Esa línea es la que tenemos que discutir entre los compañeros/as», cerró.

Enseguida tomó la palabra Grana (FdT-Nuevo Encuentro) quien agradeció “la atención de los compañeros y compañeras durante mi internación en el Hospital”, donde este año fue intervenido por una emergencia.

Jornada de formación con los Compañeros de ATE Morón. Gracias por la invitación y el afecto. Y por el recuerdo de Eduardo, mi viejo. Como delegado auxiliar de educación (a él le gustaba más decirse portero), ATE fue su última trinchera militante. Los abrazo con el corazón! pic.twitter.com/SsFEiton5J — Adrián Grana (@Adrian_Grana) September 11, 2020

«Tenemos que recuperar el autoestima que nos intentaron degradar durante el gobierno anterior, que nos han destrozado, física y moralmente. Ser peronista era un delito -afirmó-. Tuvimos 4 años de resistencia que terminó en una unidad para resistir el gobierno de la oligarquía».

«Un gobierno que hizo los deberes a la perfección del manual de la oligarquía. Destruyeron la economía, destruyeron los planes para conectar a nuestros pibes con las notebooks. Involucionamos en todo durante cuatro año», agregó el ex presidente del HCD de Morón.

Sin autocrítica, dijo que «ahora tenemos que recomponer el tejido socioeconómico que rompió la oligarquía. En nueves meses recompusimos gran parte de la deuda generada por el gobierno anterior».

«Hoy la principal preocupación para la nueva normalidad -aclaró-. Esa nueva normalidad tiene que tener una comunidad mejor organizada. No hay futuro más allá de la voluntad y el deseo de una cantidad de dirigentes, no alcanza con eso solo, falta organización popular”.

El diputado reflexionó después que “necesitamos una comunidad organizada entre organizaciones sociales, barriales, sindicales. Y ver como militantes qué podemos aportar a esa comunidad organizada».

«Hoy hay una urgencia que demanda comida, hay un sector que necesita comer. Y esas urgencias se necesita paliar. Me da bronca tener que armar ollas populares, no me hace feliz una olla popular. No puede haber este nivel de necesidades. Hay que dar esta discusión e ir hacia esta comunidad organizada en base a la reconstrucción de confianza entre los militantes y el pueblo”, sostuvo.

Por último, pidió “generar una hegemonía perdurable que nos permitan tener 40 años de un proyecto nacional y popular con justicia social, soberanía política e independencia económica». Casi nada.