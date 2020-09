La continuidad de Aeropuerto: El Ministerio de Transporte manda señales positivas a las aerolíneas que operan en el EPA

View this post on Instagram

En otras noticias, queremos compartir con ustedes la nota que realizó @despertatetv en el que Florencia Buffa (Jefa de Operaciones Base Córdoba) y Miguel Reynoso (Supervisor de Rampa Base Córdoba) estuvieron comentando las consecuencias que generaría el cierre de nuestra base de El Palomar como así también el pedido de reapertura de los vuelos. Agradecemos darle mg y compartir – ATAF – #cielosabiertos #conprotocolosepuedevolar #lowcostargentinas #lalibertaddevolar #noalcierredeelpalomar