Furia y represión en Laferrere, durante una protesta por las picadas que provocaron la muerte de un nene de 6 años

Este lunes familiares y vecinos de Gregorio Laferrere realizaron una manifestación para exigir justicia por el crimen de Tahiel Contreras. El nene de 6 años que fue asesinado el domingo por la tarde cuando tres personas corrían una picada y uno de ellos terminó perdiendo el control.

En diálogo con Telenoche, el abuelo de la víctima contó que llegó al lugar pocos minutos después del hecho y recordó el diálogo que mantuvo con los padres del menor.

“Me baje del colectivo y encontré a mi yerno y mi hija tirados en la vereda. Me acerqué, y me dijeron ‘Tahiel está muerto, nos chocaron y se escaparon’”.

Por otra parte el hombre apuntó contra la policía, a la que acusó de no haber actuado para evitar la picada y detener a los tres participantes.

#Laferrere Excelente el Fiscal Garate,por haber haber imputado por homicidio con dolo eventual a los 2 conductores de los autos que mataron a Tahiel Contreras de 6 años.Esto no es un accidente, no es homicidio culposo y tampoco homicidio culposo agravado.Son 2 asesinos al volante pic.twitter.com/sMbMKUx1aW — Ignacio González Prieto (@igonzalezprieto) September 14, 2020

“La porquería de policía que tenemos no hace nada. Enfrente hay una garita y la policía estaba tomando mate. No hacen una mierda. A mí nadie me devuelve la vida de mi nietito, no sé qué mierda van a hacer estos hijos de puta”.

«La policía estaba tomando mate, no hacen una mierda»: la bronca del abuelo del nene muerto en una picada

Asimismo expresó que, en su opinión, los 3 implicados podrían quedar en libertad: “Obviamente que los van a liberar a los detenidos. Por el coche que tienen, tienen plata”.

Y sobre los padres de Tahiel aseguró: “Están hechos mierda, no sé cómo vamos a seguir. Mi nieto no aparece más y mi hija y mi yerno no sé cómo van a quedar”.

Por el caso hay detenidos, como acusados de haber participado en una «picada» que derivó en la muerte de un niño de 6 años, arrollado junto a sus padres, que resultaron heridos, mientras esperaban la luz verde de un semáforo para cruzar la ruta 21, en Laferrere.

Uno un joven de 22 años que fue detenido en el momento del hecho, en la tarde del domingo, y el otro recién pudo ser arrestado este lunes, según confirmó la fiscal general de La Matanza, Patricia Ochoa.

En tanto, en horas de la madrugada fue liberada una mujer, cuyo vehículo fue chocado mientras se encontraba detenido por el que manejaba el joven de 22 años y terminó impactando contra la familia.