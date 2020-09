Coronavirus: Argentina pasó la barrera de los 700 mil contagios y llegó a los 19 mil muertos (12758 de PBA)

El Ministerio de Salud informó este sábado 337 muertes y otros 11.249 casos positivos de coronavirus en el país. Con estas cifras, Argentina superó la barrera de los 700 mil contagios y llegó a los 15.543 fallecidos, sin contar los más de 3.500 que ayer anunció el gobierno bonaerense y que hoy sumó a su sala de situación. Al incluirlos, el número de víctimas fatales en el país llega a 19.002.

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, defendió la gestión provincial al remarcar que «hicimos la investigación para descubrirlo, porque si uno no se audita y no se revisa no podría encontrar esta diferencia».

🦠 Coronavirus Argentina 26/09/20 🇦🇷 Cuarentena día 191

•Hay 11.249 casos nuevos

•Total 702.484 infectados

•Activos 130.452

•Dados de alta 556.489 (Hoy 9.565)

•Fallecidos 15.543 (Hoy 337)

•Letalidad 2,21%

•Hay 3.633 pacientes en terapia intensiva pic.twitter.com/Dh4aTdxUDP — Pip Stoch (@pipstoch) September 26, 2020

«Vimos que la carga de datos en las instituciones de salud empezaba a distanciarse. Los certificados de defunción no estaban digitalizados y empezamos a cruzar datos que cargamos a la base con las camas de terapia intensiva. Diseñamos una nueva estrategia de información en tiempo real», explicó.

«La provincia de Buenos Aires es la única jurisdicción de nuestro país donde sabemos que los números son fehacientes», señaló y añadió que «no existió jamás tener todo el sistema de salud informatizado en ningún otro lugar».

Con 4480 contagios reportados hoy, la Provincia de Buenos Aires roza los 400 mil contagios. De los fallecimientos confirmados hoy, 173 residían en Provincia. La PBA acumula 12758 muertos, incluidos los 3500 informados ayer.

Otras 59 víctimas vivía en Ciudad, 19 en Jujuy, 18 en Córdoba, 15 en Santa Fe y Salta, 14 en Mendoza, 5 en Neuquén y Santa Cruz, 3 en Chubut y San Juan, 2 en Chaco, Santiago del Estero y Entre Ríos, y 1 en La Pampa y Río Negro.