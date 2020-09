Coronavirus: Argentina pasó la barrera de los 700 mil contagios y llegó a los 19 mil muertos (12690 de PBA)

El ministerio de Salud de la Nación informó este domingo 8841 nuevos casos de coronavirus y 206 muertes. El total de infectados desde que comenzó la pandemia llegó a 711.325 y la cantidad de muertos ascendió a 15.749, sin contar los más de 3.500 que el viernes anunció el gobierno bonaerense.

Desde que comenzó la pandemia, 565.935 son pacientes recuperados y 129.641 están activos. Hoy se informaron 110 hombres fallecidos, 35 de la provincia de Buenos Aires, 30 de la Ciudad; y 96 mujeres, 33 de PBA y 32 de CABA.

Con los contagios reportados hoy, la Provincia de Buenos Aires superó los 400 mil contagios. Además, llegó a los 12690 fallecidos, contando los 3500 que fueron actualizados el viernes y que Nación, aclaró, hasta hoy no los cargó.

🦠 Coronavirus Argentina 27/09/20 🇦🇷 Cuarentena día 192

•Hay 8.841 casos nuevos

•Total 711.325 infectados

•Activos 129.641

•Dados de alta 565.935 (Hoy 9.446)

•Fallecidos 15.749 (Hoy 206)

•Letalidad 2,21%

•Hay 3.604 pacientes en terapia intensiva pic.twitter.com/Fu4tvMpyxW — Pip Stoch (@pipstoch) September 27, 2020

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, defendió la gestión provincial al remarcar que «hicimos la investigación para descubrirlo, porque si uno no se audita y no se revisa no podría encontrar esta diferencia».

«Vimos que la carga de datos en las instituciones de salud empezaba a distanciarse. Los certificados de defunción no estaban digitalizados y empezamos a cruzar datos que cargamos a la base con las camas de terapia intensiva. Diseñamos una nueva estrategia de información en tiempo real», explicó.

«La provincia de Buenos Aires es la única jurisdicción de nuestro país donde sabemos que los números son fehacientes», señaló y añadió que «no existió jamás tener todo el sistema de salud informatizado en ningún otro lugar».