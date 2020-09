Tragedia de Once: El Tribunal ordenó liberar a Ricardo Jaime, que seguirá preso y a la espera de una sentencia «firme»

El Tribunal Oral Federal 2, que llevó a cabo el juicio oral en 2015, ordenó la “inmediata libertad” del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime en la causa por la tragedia de Once, donde cumple una condena de ocho años de prisión. Sin embargo, seguirá detenido por otras causas y a la espera de un fallo de la Cámara de Casación, después del cual tendrá condena «firme» de seguro.

El exfuncionario tiene procesamientos por los “Cuadernos de la corrupción K” y por enriquecimiento ilícito en la venta de trenes a España y Portugal. Además, se le sumó una condena por «dádivas» a empresarios que debía controlar.

Que la Justicia no demore los procesos y tengamos de una vez y para siempre, verdad y condena.

Jaime cumple una prisión «preventiva» por haber sido condenado por el delito de «defraudación al Estado» en el marco de la Tragedia ocurrida el 22 de febrero de 2012. Sin embargo, la querella apeló la falta de mérito en el «estrago culposo», por que sí recibió el «doble conforme» su sucesor, JP Schiavi.

La Cámara le dio la razón a la querella, pero cuando la Corte confirmó esta semana todas las sentencia, devolvió el caso Jaime a Casación para recibir el «doble conforme», es decir que otros jueces definan qué condena deberá recibir.

El viernes, el Tribunal 2 consideró que la prisión preventiva “ya no es ejecutable” y por eso resolvió liberarlo. Pero su situación por ahora no cambia e incluso podría agravarse. «Si no hubiéramos apelado el estrago culposo, Jaime estaría con condena firme y prisión efectiva por defraudación. La liberación es un sólo un vericueto legal que no impide que se haga Justicia», explicó esta mañana el abogado querellante Leonardo Menguini.

El exsecretario encuentra detenido en el penal de Ezeiza y desde la redes sociales insiste en su liberación, con apoyo de la mujer de Julio De Vido, que también tiene una condena por «defraudación al Estado», que aún no está firme. Por eso el exministro tiene prisión domiciliaria. Ambos se consideran presos políticos y, entre otros ex funcionarios K, presionan al Gobierno para que a su vez cambie el curso de la Justicia. En eso están en el Congreso y la Rosada.

Por su parte, Paolo Menghini, padre de una de las víctimas (Lucas) y hermano de Leonardo, afirmó que no ve “nada oscuro» en la resolución del Tribunal, aunque espera ratifique “cuanto antes” la condena por estrago culposo.

Menghini consideró que “para nosotros y para la Justicia, Ricardo Jaime es responsable de dos delitos en la tragedia: administración fraudulenta y estrago culposo”.

En esa línea, explicó: “Solo en una de las condenas, la de estrago doloso, (Jaime) no tiene un doble conforme y por eso ordenan la liberación”. Sin embargo, Menghini señaló que “esto no es más que cumplir con un paso procesal”.

Y agregó: “Seguramente la Cámara de Casación confirmará esa condena. Y luego la Corte Suprema también lo hará. Nos atenemos a los códigos procesales que señalan esa posibilidad para los condenados. La Corte Suprema ratificó las condenas hace dos días y para nosotros eso es un triunfo”.