Coronavirus: JxC pidió interpelación a Gollán por el atraso en los datos y el jefe de Gabinete los acusó de «oportunistas»

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, calificó hoy de «miserables y oportunistas» a quienes acusan al Gobierno de haber intentado ocultar la cantidad de personas fallecidas por coronavirus. Fue después de que la Provincia blanqueara más de 3500 decesos, lo cual motivó que Juntos por el Cambio pidiera interpelar en la Legislatura al ministro de Salud, Daniel Gollán.

Bianco se presentó hoy en un conferencia junto al viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, y a la subsecretaria de Gestión de la Información, Leticia Ceriani, para informar sobre la pandemia y las novedades sobre el plan de fases.

El viernes, el gobierno bonaerense explicó que desde que se entrecruzaron las bases de datos del Sistema de Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), del Sistema de Gestión de Camas (Sigec) y del Registro de las Personas (Renaper), la provincia sumó al conteo 3.523 fallecidos en su territorio.

«Quienes plantean que la provincia intentó ocultar muertos tienen una actitud miserable y oportunista. Quieren sacar ventaja política del manejo de una pandemia», estimó el jefe de Gabinete. Y remarcó que «lejos de querer ocultar algo, pusimos luz sobre un problema que había en la provincia, que se registra en todo el mundo y en otras jurisdicciones de la Argentina».

Bianco consideró que «ponerse a querer sacar tajada política con este tipo de especulaciones en el marco de una pandemia -que implica esfuerzos mancomunados, una asistencia muy fuerte a los municipios y al sistema de salud en general- es oportunista y miserable desde el punto de vista humano».

Fue su respuesta al pedido los legisladores de JxC. La médica y diputada vicepresidenta de la Comisión de Salud de la Cámara Baja bonaerense María Alejandra Lordén explicó esta mañana que «las dos cámaras pedimos que el ministro Gollán nos de explicaciones sobre el nuevo registro de muertos».

Argumentó que además de “cambiar el índice de letalidad”, el nuevo dato modifica “la sala de situación en la Provincia y por supuesto, en Argentina”.

“Hubo suficiente tiempo para preparar el sistema sanitario. Una de las cosas que tenía que hacer era auditar y capacitar al personal administración que carga los datos. La responsabilidad es del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, y también de la Nación”, aclaró Lordén.

Desde @DiputadosJxCPBA solicitamos que @Kicillofok permita la interpelación del Ministro Gollan para que explique, ante los representantes del pueblo, por qué no se habían incorporado en los informes oficiales 3.523 personas fallecidas por COVID-19. — Alex Campbell (@AlexCampbellOK) September 28, 2020

“En principio están anunciado el certificado de defunción digital, luego habrá una base digitalizada que no se conoce. Va haber mucho más que 3.500 muertos de retraso. Por ahí es cierto que haya provincias que estén atrasados, pero no si de esta magnitud”, pronosticó la legisladora.

Consultada porque este tema explotó en los últimos días, dijo que se debe a que hubo personas que comenzaron a notar que habían datos que no eran correctos. Frente a eso, desde el Gobierno se apuraron en los registros. “Una de las preguntas que le vamos hacer a Gollán es si conocían estos registros. Si no lo sabía de este subregistro, hay negligencias. También hay un Gobierno que se tiene que poner los pantalones y no estar bajo la pollera de Cristina Fernández. Estoy hablando específicamente de Axel Kicillof”, apuntó.

La Provincia no se da por enterada

En el Salón Dorado, el Jefe de Gabinete presentó la situación del esquema de fases de aislamiento: 41 municipios se encuentran en fase 3, 75 en fase 4 y 19 en fase 5.

Bianco también adelantó que, a partir de la definición de protocolos estrictos y en coordinación con el Gobierno nacional, desde el próximo lunes 5 de octubre se habilitará para los distritos en fase 3 el ingreso a templos para rezar, así como la realización de ritos religiosos al aire libre y con una cantidad limitada de personas. También a partir del próximo lunes se habilitará para los distritos en fase 4 la realización de talleres y ensayos en establecimientos culturales y la asistencia de artistas a sus estudios. Paralelamente, para todos los distritos se solicitó al Gobierno nacional evaluar la posibilidad de avanzar en la habilitación de rodajes para cine, televisión y plataformas audiovisuales, de acuerdo con un detallado protocolo.

En tanto, este mediodía, entrevista por Maximiliano Montenegro (A24) Bianco aseguró que hay aperturas «ilegales» de bares en el Conurbano, pero aclaró que «si permitimos abrir todo va a haber más contagios». «En una mesa, por más que haya cuatro personas, si una está infectada los demás se van a contagiar».

Incluso circularon después en rede sociales supuestas desmentidas del jefe de Gabinete a las «fake news» que le tiraron en ese canal. Pero lo cierto es que, por desconocimiento, los periodistas no sabían que los municipios del viejo Morón, entre otros, ya permiten la apertura de restaurantes, bares y pubs.

Ocurre desde hace una semana, pero en La Plata por ahora no se dan por enterados.