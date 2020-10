Facundo Astudillo: Autopsia determinó que tuvo una muerte violenta por ahogamiento pero el tiempo borró otras huellas

#Autopsia de #Facundo Astudillo Castro

Murió "por asfixia por sumersión (ahogamiento)". No se confirmaron terceros. Claramente no se ahogó cruzando un río helado de la Patagonia. No imaginan cómo llegó el cuerpo?

Todos los indicios apuntan a la Policía. PBA no aportó un dato.