Vuelos de cabotaje: Ahora Meoni dice que volverán para «esenciales» y sólo donde los gobernadores lo aprueben

El ministro de Transporte, Mario Meoni, afirmó este lunes que durante octubre podría habilitarse la apertura de vuelos en algunas provincias para trabajadores esenciales o razones de fuerza mayor, tarea que se estudia con los gobernadores. La semana pasada había esbozado la idea de volver el 12 ó 15/10.

«Están dadas las condiciones para que en algunas provincias eso se pueda dar y eso es lo que estamos buscando, naturalmente hay que ver cómo evoluciona la pandemia pero hoy es muy alentador», explicó Meoni, al término de la reunión del gabinete de Promoción Federal, en Casa de Gobierno.

El ministro de Transporte, Mario Meoni (@mariomeoni) ratificó que “la semana que viene cuando estemos saliendo del aislamiento dispuesto por el decreto presidencial, podremos volver a tener los vuelos regulares en la Argentina” pic.twitter.com/7KJgFwD9ia — Agencia Télam (@AgenciaTelam) October 5, 2020

El ministro dijo que «vuelos internacionales en principio entrarían dentro de la misma habilitación teniendo en cuenta que hoy ya tenemos una cantidad de vuelos internacionales».

Aclaró al respecto que «solamente va a estar habilitado para argentinos y no para turismo, ya que está casi normalizada la situación» y agregó que «si no hay mayor frecuencia de vuelos es porque no hay demanda suficiente, ya que se han ido habilitando de manera especial pero frecuente los vuelos a todo el mundo».

Respecto de la reunión del gabinete, Meoni la calificó de «muy positiva» y dijo que «cada ministro planteó sus acciones para los próximos meses en el marco de la planificación de infraestructura ferroviaria y vial, y haciendo un análisis estratégico del país para pensar la Argentina por encima de la inmediatez de los próximos meses».

En ese aspecto, el ministro dijo que están trabajando en un «plan de desarrollo integral que comprenda las distintas regiones del país y en la próxima reunión se trabajará activamente en la integración de esas regiones productivas».

Además, contó que su cartera planteó la «reconstrucción de redes ferroviarias en varias provincias y la reconversión portuaria».

Acerca de la reapertura de vuelos, Meoni advirtió que «hay que ser muy cuidadosos» en adoptar ese tipo de medidas en el marco de la «situación epidemiológica» que vive el país.

Visitamos al ministro @mariomeoni con los intendentes de Morón, Hurlingham e Ituzaingo. Compartimos ideas sobre la continuidad del aeropuerto de El Palomar por su impacto positivo en el empleo, la conectividad y el federalismo. pic.twitter.com/9fYysZ1EfB — Diego Valenzuela (@dievalen) October 6, 2020

«Hemos extralimitado todos los protocolos para poder retornar y dar a la gente la gente la posibilidad de que pueda viajar»

Meoni dijo que «había provincias que hace 30 días atrás nos pedían cabotaje y ahora tienen una situación sanitaria crítica por lo tanto revirtieron esa situación» y agregó que «de todas maneras, hay más de 10 gobernadores que han pedido vuelos».

Incluso, apuntó, hay algunos mandatarios que piden «vuelos habilitados para el turismo en función de que algunas localidades viven de esa actividad» .

Finalmente, el titular de la cartera de Transporte aclaró que tiene «prevista una resolución facultando a los gobernadores a autorizar esos vuelos y esa llegadas de micros» de larga distancia.

«Nosotros vamos a hacer una apertura generalizada y cada gobernador lo va a hacer en función de la situación epidemiológica que vaya teniendo la provincia», precisó, yseñaló que esos viajes serán «solo para trabajadores esenciales o por razones de fuerza mayor» dentro del marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

«No va a estar habilitado para el turismo en principio», recalcó Meoni.

El gabinete de Promoción Federal, encabezado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, analizó hoy «incentivos relacionados al turismo y la vinculación con las provincias para fortalecer las políticas públicas nacionales».

Participaron también, en el Salón de los Científicos de la Casa Rosada, los ministros del Interior, Eduardo «Wado» De Pedro; Nicolás Trotta; de Cultura, Tristán Bauer; de Turismo y Deportes, Matías Lammens, y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco.