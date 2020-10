Lo confirmó Meoni: Muy limitados, vuelven los vuelos de cabotaje y «por ahora» reabre el Aeropuerto de El Palomar

El ministro de Transporte, Mario Meoni, anunció oficialmente el retorno de los vuelos regulares a partir de la publicación de la respectiva resolución, lo que se estará concretando este jueves o a más tardar el viernes.

En el anuncio de hoy, en el aeroparque Jorge Newbery, fue acompañado por el ministro de Turismo, Matías Lammens; la ministra de Seguridad, Sabrina Frederic y la titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Las actividades aéreas y terrestres quedaron restringidas a partir del 20 de marzo cuando comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus. Desde ese momento hasta ahora, solo se realizaron vuelos especiales y algunos traslados terrestres de argentinos que regresaban del exterior o que volvían a sus provincias de residencia.

Los funcionarios aclararon que en esta etapa será para trabajadores esenciales y personas que tengan que hacer un tratamiento de salud con los acompañantes.

Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes, sostuvo que «si bien aún no pueden viajar turistas, que es el área que me compete a mi, es verdad que es un gran paso adelante. Hace muchos meses veníamos con Mario insistiendo en estos vuelos, sin poner en riesgo la situación sanitaria, sin que implique que caiga en saco roto todo el esfuerzo hecho hasta acá», agregó.

Y añadió: «Hemos logrado establecer protocolos que hacen que el viajero, el turista, pueda hacerlo de una forma absolutamente segura, que se han realizado con éxito».

El #aeropuerto de #Elpalomar por ahora reabre pero el ministro @mariomeoni sigue con la idea de ajustar. Viendo lo que pasa hoy con Austral y en el mundo con el turismo no hay que descartar cierre futuro ⚠️#flybondi#jetsmart https://t.co/ovtcHoMXu6 — Darío Albano (@albanodl) October 14, 2020

Para el titular de la cartera de Turismo «la noticia que hoy es la disposición del ministerio de Transporte de que retomen los micros de larga distancia, y que nos invita a nosotros en pensar en una agenda de pospandemia».

Lammens dijo que espera para fin de año recuperar la «normalidad» en el sector: «Para diciembre esperamos que en las 24 provincias la ciruclación del virus sea mucho menor y de esa manera que los vuelos vuelvan a tener turistas».

Por otro lado, Meoni se refirió a la polémica generada ya hace varios años con el aeropuerto del Palomar. El funcionario explicó que por ahora seguirá en funcionamiento, pero que tendrán que evaluar su futuro.

«Vamos a tener un seguimiento de la infraestructura en ese aeropuerto. Vamos a evaluar la capacidad y ver cuánto tiempo mas puede funcionar tal como está. Queremos ver si se justifica hacer inversiones para sostener ese aeropuerto operativo. Mi pensamiento es que no es sustentable económicamente tener tres aeropuertos (Ezeiza, Aeroparque y El Palomar). Si no es amortizable, no es razonable», justificó cuando fue consultado.

La reapertura, explicó, se debe al contexto económico y al pedido de los intendentes, pero en esquema de ajuste sigue en pie la idea de cerrar esta terminal que sumó en el gobierno pasado dos aerolíneas low cost como Flybondi y Jetsmarts, a las que no le de lo mismo ir a Ezeiza o Aeroparque y, es más, consideran que vienen siendo castigados por hacerle competencia a Aerolíneas.