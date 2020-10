17 de Octubre: Moyano movilizó en «respaldo» al Gobierno y un sector disidente pidió «unidad» pero con «cambios»

Este sábado 17, en el Día de la Lealtad peronista, el líder sindical camionero Hugo Moyano salió a respaldar al Gobierno, previo al acto previsto para este mediodía, en el que movilizarán autos y camiones hacia el centro porteño. «Queremos trasmitirle el respaldo a nuestro gobierno, empezando por el Presidente, la Vicepresidenta, los diputados -dijo-: Todos son nuestros gobierno».

En la sede del Smata, seguró que la idea es «demostrarle el apoyo que tienen de la inmensa mayoría de los trabajadores, que están pasando necesidades difíciles pero no dejan de reconocer el esfuerzo que está haciendo el Gobierno para salir de lo que dejó el gobierno anterior y que nos llevó la pandemia».

Moyano aclaró que los que están haciendo la marcha son de las actividades esenciales (camioneros, taxistas) y que saben cuidarse según los protocolos. Así, se diferenció de quienes marcharon la semana pasada en los banderazos. «Salen las señoras bien alimentadas», desmereció. Y agregó: «Dicen que no hay libertad, pero si no hubiera, no estarían haciendo lo que hacen».

Jorge García, del sindicato de peones de taxis, y Omar Plaini, de canillitas, y Paco Manrique, de Smata, acompañaron a Moyano en la conferencia de prensa.

Ayer, en tanto, el expresidente Eduardo Duhalde, los sindicalistas Luis Barrionuevo, Carlos Acuña y Julio Piumato y los exfuncionarios Julio Bárbaro y Guillermo Moreno entre otros dirigentes, participaron ayer en un acto por el Día de la Lealtad Peronista en la plaza Juan Domingo Perón, en el barrio porteño de Monserrat, donde se pronunciaron discursos que apelaron «a la unidad nacional y la actualización doctrinaria» del Justicialismo.

La convocatoria de este sector disidente del justicialismo fue en la plaza donde está emplazado un monumento al General Perón, en Paseo Colón y Belgrano.

Porque hoy se celebra el #DiaDeLaLealtad conmemorando la movilización que pidió la liberación de Juan Domingo Perón el #17DeOctubre de 1945 pic.twitter.com/THIWlTuOiu — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 17, 2020

Acuña, cosecretario general de la CGT, recordó que el 17 de octubre de 1945, «el pueblo movilizado obligó a los militares a pedirle a Perón que salga y calme al pueblo», al recordar uno de los momentos culminantes de esa gesta popular.

«Nos reunimos acá para actualizar la doctrina y llamar a la unidad de todos los argentinos. Ese es el juramento que hacemos como peronistas», subrayó el secretario de Estaciones de Servicio, pareja de la intendenta de Pte Perón.

Por su parte, Duhalde afirmó que los participantes de la convocatoria «apuntan a la unidad nacional y a la conformación de una gran coalición legislativa con cuatro ideas claras para superar las dificultades que atraviesa el país».

Duhalde se definió como «un productivista» y, en declaraciones a la prensa, revindicó su amistad con el presidente Alberto Fernández, defendió el «derecho» del expresidente Mauricio Macri «a expresarse» y consideró que «los argentinos no pueden pelearse cómo estúpidos cuando la gente está sufriendo» en medio de la pandemia de coronavirus.

Hoy se cumplen 75 años del nacimiento del Peronismo. Sigamos militando para ampliar derechos y construir una Argentina con justicia social.

¡Feliz #DiaDeLaLealtad! ✌#75Octubres #17DeOctubre https://t.co/qUyhZwb5nI — Juan Zabaleta (@JuanZabaletaOK) October 17, 2020

Por su parte, Moreno, exsecretario de Comercio, afirmó que «la unidad debe ser el camino que debe convocar a todos los peronistas» en la actual coyuntura.

«Adelantamos nuestro acto para hoy [por ayer] para no mezclarnos con los eventos del día de mañana que estarán muy restringidos y convulsionado. Preferimos tomar distancia y hacer un acto sencillo con unos mil compañeros dirigentes, para rendir un homenaje a la lealtad porque en definitiva es lo que le debemos el peronismo», señaló en declaraciones radiales Luis Barrionuevo, secretario general del gremio gastronómico.

«El peronismo es un movimiento político que se nutrió de distintas vertientes, desde los liberales, pasando por la UCR y también el PRO que se nutre de dirigentes peronistas», estimó Barrionuevo.

Aclaró que su sector no participará del evento de este sábado porque, dijo: «No es el acto que queríamos, con un peronismo que represente a todo el país».

Participé junto a compañeros y compañeras del PJ, de la colocación de una placa conmemorativa en el busto del General Juan Domingo #Perón. A #75Octubres de la histórica movilización a Plaza de Mayo, enorme gesta popular fundante del peronismo. pic.twitter.com/8yCgQS48FU — Lucas Ghi (@LucasGhi) October 17, 2020

El gastronómico cuestionó la condición de «peronistas» de quienes participan hoy del acto por el Día de la Lealtad a través de una plataforma virtual y que culminará con un encuentro en la sede de la CGT de la calle Azopardo.

«Nosotros somos los verdaderos peronistas porque sabemos quiénes somos y de dónde venimos, aunque no tenemos peronómetro», sostuvo Barrionuevo.

En ese marco, anunció que ese grupo de dirigentes, encabezados por Duhalde, tiene la intención de «hacer política en todo el país para, desde el peronismo, comenzar a cambiar la delicada situación del país».

«Ese es el trabajo que tenemos por delante con este grupo de militantes y con Eduardo Duhalde a la cabeza. Vamos a recorrer el país para buscar a los jóvenes, difundir nuestras ideas y ver de encontrar otras alternativas dentro de la de democracia y que el PJ convoque a elecciones libres para los afiliados», remarcó el histórico dirigente gastronómico.

Tapa de Clarin, del 18 de octubre de 1943

El 17 de Octubre, bajo la lupa

Edelmiro Farrell participó en 1943 en el golpe de Estado, junto al coronel Juan Domingo Perón, y llamado Revolución del 43 desempeñando los cargos de Ministro de Guerra y vicepresidente de la Nación durante la dictadura del general Pedro Pablo Ramírez hasta que este fue removido, fecha en que asumió por delegación (de facto) como Presidente de la Nación.

En el 17 de octubre de 1945 se movilizaron trabajadores en diferentes puntos del país: pedían la liberación de Perón, quien ocho días antes había sido obligado a renunciar a sus cargos de vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión. A partir de las 19, la Plaza de Mayo comenzó a llenarse. Los manifestantes se negaron a regresar a sus casas hasta que no apareciera el renunciante coronel, preso en la isla Martín García. A las once de la noche, luego de negociar con el Gobierno, Perón habló a la multitud desde el balcón de la Casa Rosada. Nacía allí el peronismo.