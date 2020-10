El infierno de una peluquera de Ituzaingó: Denunció a su ex pareja por acoso, amenazas y el incendio de su local

Una peluquera de Ituzaingó perdió su local en un incendio que habría sido provocado por su ex pareja, a quien acusa de amenazas, difamaciones en la vía pública.

Ellos se conocieron por Tinder y salieron durante dos años, pero la relación se rompió cuando la denunciante descubrió que su pareja tenía otra mujer en su vida. Entonces comenzaron las intimidaciones, como graffitis en su casa.

Lo que ocurrió el domingo pasado fue la gota que rebalsó el vaso: El local de estilista que Viviana Villalba tiene en Medrano 92, del lado sur de la estación Ituzaingó, fue incendiado. Y el sospechoso pasó a ser su ex, Hernán Mañá.

El incendio quedó registrado por una cámara de seguridad. «Nunca pensé que podía hacer algo así. Era mi única fuente de trabajo y quedó todo arruinado. Ahora no sé que voy a hacer», dijo la mujer, entrevistada por Telefe.

Viviana hizo la denuncia en la Comisaría de la Mujer en Ituzaingó y cuando hizo público su caso se enteró de que hay otras víctimas del hombre. «No soy la única. Pero no sólo me cambió la vida a mí, sino que también toda mi familia está involucrada. Nadie me deja sola por miedo a que me pase algo», contó.

Finalmente, trascendió que el Tribunal de Familia Nº 5 de Morón dictó una restricción perimetral contra Mañá, aunque la Policía no había podido localizarlo para que sea notificado. Según sus redes sociales tiene domicilio en Avellaneda.