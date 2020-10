Ramos Mejía: Junta de firmas y marcha, mientras que docentes culpan a la DIEGEP por el cierre del Colegio French

Trabajadores y padres de alumnos del Instituto French de Ramos Mejía lanzaron una búsqueda de firmas a través de la página change.org para pedir que no cierre el establecimiento. Tras 56 años de historia y unos 500 estudiantes de los tres ciclos avisó el martes pasado que no abrirá el año próximo.

«Para que esta familia no se destruya y siga funcionando como tal hagamosle saber a los gobernantes que decimos no al cierre de otra escuela. Los chicos tienen el derecho a la educación y es necesario que nos hagamos escuchar», dice la publicación, que en apenas 36 horas reunió casi 10 mil firmas.

Este viernes van a marchar a Plaza Sarmiento de Ramos Mejía en respaldo de una entidad privada que cuenta con 80% de subvención estatal y un dudoso capital financiero.

Y los trabajadores necesitan el trabajo con urgencia por eso les dejo un link donde se están juntado firmas para q se pueda solucionar esto y se tomen cartas en el asunto

“Los efectos de la pandemia por Covid19 llevaron a la economía a un límite sin retorno que nos impide iniciar responsable y seriamente un nuevo ciclo”, decía el mail que recibieron las familias de los alumnos.

«No nos merecíamos enterarnos así a través de un mail frío a dos meses de terminar el año», asegura María Cecilia Rodríguez, madre de un chico de 4° grado.

«La escuela no había comunicado en ningún momento que tenía problemas económicos. Es más, hace unas semanas nos habían mandado una encuesta para reservar vacantes para el ciclo 2021, donde nos preguntaban si los chicos tenían hermanos que quisieran entrar al colegio», contó.

El Instituto French decidió comunicar a las familias por correo electrónico la decisión de no abrir la matrícula para el próximo año: «Hace varios años que enfrentamos serias dificultades económicas, y aún así siempre pusimos nuestro mayor esfuerzo por continuar con la labor educativa. Pero este año, los efectos de la Pandemia de Covid19 llevaron nuestra economía a un límite sin retorno, que nos impide iniciar responsable y seriamente un nuevo ciclo lectivo».

nadie nos escucha señor presidente , se trata del cierre de un colegio con más de 50 años estamos desesperados tras una operación inmobiliaria millonaria encubierta con una presunta quiebra

Además, aseguran en el comunicado que 2020 comenzó con «una matrícula muy reducida» en relación al alumnado promedio «debido en gran parte a los embates de las crisis económicas» del país.

«Pero fueron las medidas de aislamiento preventivo para prevenir contagios por coronavirus las que «limitaron la cobranza y generaron una progresiva e incontrolable morosidad en el cobro de las cuotas, llegando a una merma de más de un 50%», señaló el comunicado.

Para la institución, uno de los motivos de esos problemas en los pagos fue que desde las familias «no se comprendió que la Institución debía seguir pagando todas sus obligaciones, aunque la educación no fuera presencial».

«Todo esto nos llevó a una situación de endeudamiento insostenible y las proyecciones para el año que viene arrojan un panorama peor», dijeron las autoridades.

Los alumnxs del Instituto French de Ramos Mejia no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Mañana nos manifestamos en la Plaza Sarmiento (frente a la estación de Ramos Mejía) en contra del cierre de la institución y a favor de la educación.

El correo electrónico al cuerpo docente planteó algunas diferencias. El texto asegura que la institución no contempla todavía ningún despido porque está a la expectativa de cómo evolucionen gestiones Nación y Provincia. Y la SADOP de La Matanza advirtió que no hubo ninguna gestión particular por la escuela.

«En el día de ayer se convocó a una reunión plenaria en la que participaron más de cincuenta docentes. En esta reunión, las y los trabajadores, algunos de los cuales también son padres de alumnos del Instituto, manifestaron la preocupación por la actitud de la DIEGEP (Dirección de Escuelas de Gestión Privada), que no realizó ninguna acción para lograr el mantenimiento del establecimiento en resguardo de la continuidad pedagógica y la trayectoria escolar de los estudiantes y en defensa de los puestos de trabajo», criticó la gremial.